Греція всупереч санкціям запропонувала Росії зайнятися розвідкою нафти і газу в країні

Уряд Греції запросив російські підприємства взяти участь у конкурсі на розвідку родовищ нафти і газу в Іонічному морі і на Криті, передає DW.

Читайте такожГреція попросила «Газпром» знизити ціну на газУ ході свого візиту до Москви міністр охорони навколишнього середовища та енергетики Греції Панайотіс Лафазаніс назвав цю ініціативу Афін "новаторською", оскільки раніше фірми з Росії не брали участі в тендерах, що проводяться країнами Євросоюзу.

Крім того, Лафазаніс розповів про проведені в Москві консультації з російськими партнерами з питань реалізації проекту "Турецький потік". За словами міністра, Греція дуже зацікавлена, щоб турецько-російський газопровід був протягнутий по її території.

Читайте такожРосія шляхом ядерного договору з Угорщиною намагається розколоти Євросоюз - ЗМІГлава грецького Міненерго провів зустріч зі своїм російським колегою Олександром Новаком та головою правління енергокомпанії "Газпром" Олексієм Міллером, на якій обговорювалася можливість зниження ціни на російський газ до рівня, встановленого для інших європейських держав. Разом з тим Лафазаніс звернувся до російського уряду з проханням не поширювати на Грецію санкції на ввезення сільгосппродукції з країн ЄС.