Тариф на відпуск електроенергії атомними станціями підвищили на 31,5%

Національна комісія, яка здійснює держрегулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), з 1 квітня підвищила тариф на відпуск електроенергії для держкомпанії «Енергоатом», оператора всіх діючих АЕС України, на 31,5%, - до 42,21 коп. за кВт/год. з 32,11 коп. за кВт/год.

Відповідне рішення комісія ухвалила 31 березня.

Як повідомляв УНІАН, НКРЕКП за 2014 підвищила тариф на відпуск електроенергії для НАЕК «Енергоатом» до 32,11 коп. за кВт/год. з 23,08 коп. за кВт/год.

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Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» - найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва близько 50% у загальному обсягу виробництва електроенергії України. На НАЕК «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

За встановленою потужністю ядерних енергоблоків Україна посідає сьоме місце у світі. Всі реактори типу ВВЕР. В Україні діють чотири атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, з шістьма енергоблоками загальною потужністю 6000 МВт є найбільшою в Європі.