Держкомпанія «Укргазвидобування» відзвітувала про зростання прибутку

Найбільша в Україні державна газовидобувна компанія «Укргазвидобування» в 2014 році збільшила чистий прибуток порівняно з 2013 роком у 160 разів - до 1425 млн грн з 8,93 млн грн.

Як сказано у звіті компанії, чистий дохід «Укргазвидобування» за 2014 збільшився на 748 млн грн - до 9,744 млрд грн.

Інвестиції в капітальне будівництво за 2014 збільшились на 22 млн грн - до 2,394 млрд грн. Податки в 2014 році становили 6,229 млрд грн, що на 663,8 млн грн більше, ніж попереднього року.

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Нагадаємо, менеджмент «Укргазвидобування» перебуває під слідством, а сама компанія вже три роки не виплачує державі дивіденди. У грудні минулого року прокуратура Києва та СБУ затримали генерального директора Сергія Костюка за зловживання службовим становищем.

Керівник держкомпанії продавав скраплений газ компанії Єремєєва в обхід аукціонів, за прямими контрактами. Крім цього, угоди укладалися за заниженою ціною. Це завдало збитків для держави на суму більш ніж 23 млн грн, повідомили в прокуратурі.

У квітні 2013 «Нафтогаз» затвердив річний баланс «Укргазвидобування» за 2012 рік, згідно з яким «дочка» НАК повинна була направити 30% чистого прибутку на виплату дивідендів державі. Однак це не влаштувало керівництво держкомпанії - вона опротестувала рішення через суд.

Нагадаємо, в грудні 2012 року дочірнє підприємство «Нафтогазу» «Укргазвидобування» реорганізувалося в публічне акціонерне товариство.

Незважаючи на те, що 100% компанії належать державі в особі «Нафтогазу», фактично підприємством керують ставленики народного депутата Ігоря Єремєєва

Довідка УНІАН. «Укргазвидобування» - найбільша газовидобувна компанія України. До складу компанії входять чотири газопромислових управління: «Шебелинкагазвидобування», «Полтавагазвидобування», «Харківгазвидобування» і «Львівгазвидобування».

100% акцій компанії належать НАК «Нафтогаз України».