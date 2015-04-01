Україна готова купувати російський газ по 250 доларів - Демчишин

Україна готова купувати російський газ за умови, що його ціна буде близько 250 дол. за тисячу кубометрів, повідомив на брифінгу в Києві міністр енергетики та вугільної промисловості України Володимир Демчишин.

Міністр сказав, що зараз Україна не закуповує російський газ у зв'язку з тим, що закінчилася дія так званого «зимового пакета», який прописував умови поставки палива і його ціну.

Водночас поставки газу з Європи йдуть, і європейський газ коштує близько 280 дол. за тисячу кубометрів.

За словами Демчишина, якщо з російською стороною вдасться домовитися про ціну близько 250 дол. за тисячу кубометрів, то таку можливість «потрібно буде використовувати».

"Якщо підтвердимо ціну в 250 дол., то потрібно буде використовувати таку можливість", - сказав Демчишин.

Міністр відзначив, що "Нафтогаз" і "Газпром" щодня ведуть двосторонню операційну діяльність.

«Коболєв (голова «Нафтогазу» Андрій Коболєв - УНІАН) щодня обмінюється листами з Міллером (голова «Газпрому» Олексій Міллер - УНІАН)», - сказав Демчишин.

При цьому міністр відзначив, що з 1 квітня з юридичної точки зору «зимовий пакет» угод з «Газпромом», який було укладено 31 жовтня 2014 роу за сприяння Єврокомісії, припинив свою дію, але фактично Україна має можливість, у разі необхідності, імпортувати російський газ до 13-14 квітня, поки не будуть підписані нові угоди в Брюсселі.

«Де-юре договір не діє, а де-факто так», - сказав Демчишин.

Як повідомляв УНІАН, президент РФ Володимир Путін і прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв узгодили продовження «зимового пакета», що передбачає скасування експортного мита на газ для України на ІІ квартал.

30 березня глава російського газового гіганта «Газпром» Міллер заявив, що звернувся до уряду РФ з пропозицією продовжити для України знижку в розмірі 100 дол. За 1 тис. куб. м природного газу терміном на три місяці.

30 березня НАК «Нафтогаз України» заявив, що вітає пропозицію Єврокомісії продовжити до кінця наступного осінньо-зимового періоду дію угоди «зимового пакета» про постачання російського газу в Україну, яка була підписана в Брюсселі 31 жовтня 2014 року.

На підтримку цієї пропозиції та з метою забезпечення співпраці між компаніями «Нафтогаз» направив ВАТ «Газпром» лист, в якому запропонував розглянути можливість продовження дії «зимового пакета».

У «Нафтогазі» відзначили, що 27 березня 2015 року українська сторона отримала від віце-президента Єврокомісії Мароша Шефчовича лист, в якому йдеться про його пропозицію російській стороні залишити в дії поточний механізм ціноутворення на російський газ, що поставляється «Газпромом» для українських споживачів.

Віце-президент Шевчович також повідомив українській і російській сторонам про готовність Єврокомісії провести тристоронню зустріч у Брюсселі в середині квітня.

«Нафтогаз» підтверджує готовність взяти участь у такій зустрічі для обговорення зазначених пропозицій.