Демчишин хоче в середині квітня домовитися з РФ про ціну газу до весни 2016 року

Україна розраховує закріпити домовленості про поставки російського газу на період до весни 2016 року, повідомив у ході брифінгу в Києві міністр енергетики і вугільної промисловості України Володимир Демчишин.

Міністр підтвердив, що домовленості мають бути досягнуті в ході переговорів з участю Росії і Євросоюзу. Дата переговорів - 13-14 квітня.

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Як повідомляв УНІАН, президент РФ Володимир Путін і прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв узгодили продовження «зимового пакета», що передбачає скасування експортного мита на газ для України на ІІ квартал.

30 березня глава російського газового гіганта «Газпром» Міллер заявив, що звернувся до уряду РФ з пропозицією продовжити для України знижку в розмірі 100 дол. За 1 тис. куб. м природного газу терміном на три місяці.

30 березня НАК «Нафтогаз України» заявив, що вітає пропозицію Єврокомісії продовжити до кінця наступного осінньо-зимового періоду дію угоди «зимового пакета» про постачання російського газу в Україну, яка була підписана в Брюсселі 31 жовтня 2014 року.

На підтримку цієї пропозиції та з метою забезпечення співпраці між компаніями «Нафтогаз» направив ВАТ «Газпром» лист, в якому запропонував розглянути можливість продовження дії «зимового пакета».

У «Нафтогазі» відзначили, що 27 березня 2015 року українська сторона отримала від віце-президента Єврокомісії Мароша Шефчовича лист, в якому йдеться про його пропозицію російській стороні залишити в дії поточний механізм ціноутворення на російський газ, що поставляється «Газпромом» для українських споживачів.

Віце-президент Шевчович також повідомив українській і російській сторонам про готовність Єврокомісії провести тристоронню зустріч у Брюсселі в середині квітня.

«Нафтогаз» підтверджує готовність взяти участь у такій зустрічі для обговорення зазначених пропозицій.