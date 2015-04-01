Міністр енергетики визнав, що Україна купує вугілля з окупованих територій

Про це на брифінгу в середу розповів міністр енергетики Володимир Демчишин, передає «Українська правда».

Зокрема, говорячи про те, що Україна на даний момент не потребує імпорту вугілля з-за кордону, він розповів, що підконтрольні державі шахти видобувають приблизно 15 тисяч тон вугільного концентрату щоденно.

"З окупованих територій в основному іде антрацитове вугілля. І на даний момент воно в досить великому обсязі поступає на українську територію", - сказав міністр.

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За словами Демчишина, постачання підприємства, які перереєструвалися на підконтрольній Україні території як юридичні особи і розрахунки здійснюють в українській банківській системі, "платежі здійснюють на українські рахунки, а потім кошти розподіляють між шахтарями на картки".

"Протягом квітня ми зможемо отримати десь до 500 тисяч тон антрацитового вугілля з цієї зони", - заявив міністр.