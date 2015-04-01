Росія офіційно надала Україні знижку на газ до $100

Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв підписав постанову від 31 березня №295 про надання Україні знижки на газ у другому кварталі цього року в розмірі експортного мита, але не більше 100 доларів за тисячу кубометрів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі уряду РФ.

«Експортне мито розраховується за такою формулою: при ціні в 333,3 долари США і вище за 1 тис. куб. м газу зниження становитиме 100 доларів США, при ціні нижче 333,3 долара США зниження становитимете 30% такої ціни», - йдеться в довідці до документа.

Наголошується, що підписаною постановою продовжено пільговий режим поставок природного газу з території РФ на територію України з 1 квітня 2015 року до 30 червня 2015 року включно.

Як повідомляв УНІАН, 31 березня президент РФ Володимир Путін і прем'єр-міністр РФ Медведєв узгодили продовження «зимового пакета», що передбачає скасування експортного мита на газ для України на другий квартал.

30 березня глава «Газпрому» Олексій Міллер заявив, що звернувся до уряду РФ з пропозицією продовжити для України знижку в розмірі 100 доларів за 1 тис. куб. м газу терміном на три місяці.

Того ж дня «Нафтогаз України» заявив, що вітає пропозицію Єврокомісії продовжити до кінця наступного осінньо-зимового періоду дію угоди «зимового пакета» про поставки російського газу в Україну, яка була підписана в Брюсселі 31 жовтня 2014 року.

На підтримку цієї пропозиції і з метою забезпечення співпраці між компаніями «Нафтогаз» направив «Газпрому» листа, в якому запропонував розглянути можливість продовження дії «зимового пакету».

Читайте такожУкраїна готова купувати російський газ по 250 доларів - ДемчишинУ «Нафтогазі» зазначили, що 27 березня українська сторона отримала від віце-президента Єврокомісії Мароша Шефчовича листа, в якому йдеться про його пропозицію російській стороні залишити в дії поточний механізм ціноутворення на газ, що поставляється «Газпромом» для українських споживачів.

Шефчович також повідомив українській і російській сторонам про готовність Єврокомісії провести тристоронню зустріч у Брюсселі в середині квітня.

«Нафтогаз» підтверджує готовність взяти участь у такій зустрічі для обговорення зазначених пропозицій.

За словами міністра енергетики України Володимира Демчишина, рішення про умови і ціну закупівлі російського газу для України може бути узгоджене і підписане вже до середини квітня, а термін його дії становитиме рік - до літа 2016 року.

Раніше міністр повідомив, що з 1 квітня Україна призупиняє закупівлю російського газу, оскільки 1 квітня закінчується дія так званого «зимового пакету», за умовами якого Україна здійснювала імпорт газу з Росії в період з 1 листопада 2014 року.

20 березня в Брюсселі пройшов черговий раунд переговорів щодо вироблення умов і можливої ціни російського газу для України в рамках так званого "літнього пакету" - з 1 квітня 2015 року. Переговори пройшли у форматі Україна - Євросоюз - Росія, на рівні міністрів енергетики та з участю єврокомісара з питань енергетики. Сторони погодилися з тим, що умови "зимового пакету" виконуються в повному обсязі, а умови "літнього пакету" є предметом обговорення на рівні експертних груп.