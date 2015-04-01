Демчишин заявив, що купувати у Росії електроенергію Україну змушує монополізм Ахметова

Монопольне становище найбільшого приватного енергохолдингу ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова, яке компанія використовує для досягнення надприбутків, змушує Україну до імпорту електроенергії з Росії, яка на сьогодні становить значну конкуренцію гравцям ринку теплової генерації.

Про це на прес-конференції в Києві заявив міністр енергетики і вугільної промисловості Володимир Демчишин.

«Сьогодні 1 кВт/год імпортної електроенергії коштує близько 80 копійок. А тариф, який отримуватиме ДТЕК - це 90 копійок. Принаймні у квітні імпорт буде істотним конкурентом ДТЕК», - сказав Демчишин.

«Я не хочу, щоб ми закуповували імпортну електроенергію і якимось чином обмежували внутрішнє виробництво», - додав міністр, зазначивши, що монопольне становище ДТЕК не залишає іншого вибору.

За словами Демчишина, енергохолдинг Ріната Ахметова відмовляється купувати вугілля у держшахт, і розповідає про недостатність тарифу, який для них встановлює Національна комісія з держрегулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП).

«ДТЕК не хоче купувати вугілля, видобуте державними шахтами. ДТЕК розповідає складну історію про недостатність тарифу, який не покриває вартості видобутку вугілля, і відповідно вони не можуть добувати, і не везуть його на станції, і спалюють запаси», - сказав Демчишин.

За словами міністра, після півроку переговорів з ДТЕК про їх собівартість видобутку вугілля та виробництва електроенергії Міненерговугілля дійшло висновку про рентабельність бізнесу компанії.

Читайте такожХолдинг Ахметова запропонував кредиторам реструктуризувати 80% боргу«Є обґрунтоване переконання, що собівартість (видобутку вугілля на шахтах ДТЕК - УНІАН) становить приблизно 800-900 грн за тонну. До балансу його включаємо по 1100 грн. При вартості вугілля в 1100 грн за тонну, собівартість 1 кВт/год електроенергії становить десь 70-75 коп. при їх завантаженні та ефективності. При тому, що вони працюють на Бурштині 8-ма блоками, Ладижин – 5 блоків, Курахів - до 5 блоків», - сказав Демчишин, додавши, що при прогнозному тарифі на відпуск електроенергії тепловими станціями ДТЕК на квітень у 90 коп. за кВт/год - «це досить адекватна економіка».

«В обсязі за місяць вони виробляють близько 4 млрд кВт/год електроенергії. Але за таких умов все-одно: «плач Ярославни, ми шахтарям не можемо платити зарплату, зменшуємо видобуток і так далі». Як мені здається, позиція несправедлива, щонайменше. Позиція неадекватна», - додав міністр.

«Я думаю, що тільки конкуренція може врятувати цю ситуацію», - наголосив Демчишин.

Міністр також зазначив, що додатковий тиск на позиції ДТЕК чинитимуть держкомпанія «Центренерго», на станції якої вже налагоджуються поставки вугілля, а також компанія «Донбасенерго», яка запустила в роботу Слов'янську ТЕС.

«Центренерго» може забрати 25-30% ринку. «Донбасенерго» включив свій блок на Слов'янській ТЕС - це ще 400 МВт», - сказав Демчишин.

Довідка УНІАН. ДТЕК - найбільша приватна вертикально інтегрована енергетична компанія України, входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» Ріната Ахметова.

До вугільного сегменту ДТЕК входять «ДТЕК Павлоградвугілля» (об'єднує 10 шахт), «ДТЕК Добропіллявугілля» (5 шахт), «ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу», «ДТЕК Ровенькиантрацит» (6 шахт і 3 збагачувальні фабрики), «ДТЕК Свердловантрацит» (5 шахт і 3 збагачувальні фабрики), «Шахта «Білозерська» і п'ять збагачувальних фабрик.

Сегмент генерації представлений «ДТЕК Східенерго», «ДТЕК Західенерго» і «ДТЕК Дніпроенерго».

Компанія «Сервіс-Інвест», «ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля», «ДТЕК Донецькобленерго» і ПАТ «Дніпрообленерго» представляють сегмент передачі та продажу електроенергії.

До складу ДТЕК входить «Київенерго», яке генерує і поставляє теплову та електричну енергію в Києві.