Демчишин заявив, що купувати у Росії електроенергію Україну змушує монополізм Ахметова
Міненерговугілля дійшло висновку про рентабельність бізнесу ДТЕК.
Монопольне становище найбільшого приватного енергохолдингу ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова, яке компанія використовує для досягнення надприбутків, змушує Україну до імпорту електроенергії з Росії, яка на сьогодні становить значну конкуренцію гравцям ринку теплової генерації.
Про це на прес-конференції в Києві заявив міністр енергетики і вугільної промисловості Володимир Демчишин.
«Сьогодні 1 кВт/год імпортної електроенергії коштує близько 80 копійок. А тариф, який отримуватиме ДТЕК - це 90 копійок. Принаймні у квітні імпорт буде істотним конкурентом ДТЕК», - сказав Демчишин.
«Я не хочу, щоб ми закуповували імпортну електроенергію і якимось чином обмежували внутрішнє виробництво», - додав міністр, зазначивши, що монопольне становище ДТЕК не залишає іншого вибору.
За словами Демчишина, енергохолдинг Ріната Ахметова відмовляється купувати вугілля у держшахт, і розповідає про недостатність тарифу, який для них встановлює Національна комісія з держрегулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП).
«ДТЕК не хоче купувати вугілля, видобуте державними шахтами. ДТЕК розповідає складну історію про недостатність тарифу, який не покриває вартості видобутку вугілля, і відповідно вони не можуть добувати, і не везуть його на станції, і спалюють запаси», - сказав Демчишин.
За словами міністра, після півроку переговорів з ДТЕК про їх собівартість видобутку вугілля та виробництва електроенергії Міненерговугілля дійшло висновку про рентабельність бізнесу компанії.
Читайте такожХолдинг Ахметова запропонував кредиторам реструктуризувати 80% боргу«Є обґрунтоване переконання, що собівартість (видобутку вугілля на шахтах ДТЕК - УНІАН) становить приблизно 800-900 грн за тонну. До балансу його включаємо по 1100 грн. При вартості вугілля в 1100 грн за тонну, собівартість 1 кВт/год електроенергії становить десь 70-75 коп. при їх завантаженні та ефективності. При тому, що вони працюють на Бурштині 8-ма блоками, Ладижин – 5 блоків, Курахів - до 5 блоків», - сказав Демчишин, додавши, що при прогнозному тарифі на відпуск електроенергії тепловими станціями ДТЕК на квітень у 90 коп. за кВт/год - «це досить адекватна економіка».
«В обсязі за місяць вони виробляють близько 4 млрд кВт/год електроенергії. Але за таких умов все-одно: «плач Ярославни, ми шахтарям не можемо платити зарплату, зменшуємо видобуток і так далі». Як мені здається, позиція несправедлива, щонайменше. Позиція неадекватна», - додав міністр.
«Я думаю, що тільки конкуренція може врятувати цю ситуацію», - наголосив Демчишин.
Міністр також зазначив, що додатковий тиск на позиції ДТЕК чинитимуть держкомпанія «Центренерго», на станції якої вже налагоджуються поставки вугілля, а також компанія «Донбасенерго», яка запустила в роботу Слов'янську ТЕС.
«Центренерго» може забрати 25-30% ринку. «Донбасенерго» включив свій блок на Слов'янській ТЕС - це ще 400 МВт», - сказав Демчишин.
Довідка УНІАН. ДТЕК - найбільша приватна вертикально інтегрована енергетична компанія України, входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» Ріната Ахметова.
До вугільного сегменту ДТЕК входять «ДТЕК Павлоградвугілля» (об'єднує 10 шахт), «ДТЕК Добропіллявугілля» (5 шахт), «ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу», «ДТЕК Ровенькиантрацит» (6 шахт і 3 збагачувальні фабрики), «ДТЕК Свердловантрацит» (5 шахт і 3 збагачувальні фабрики), «Шахта «Білозерська» і п'ять збагачувальних фабрик.
Сегмент генерації представлений «ДТЕК Східенерго», «ДТЕК Західенерго» і «ДТЕК Дніпроенерго».
Компанія «Сервіс-Інвест», «ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля», «ДТЕК Донецькобленерго» і ПАТ «Дніпрообленерго» представляють сегмент передачі та продажу електроенергії.
До складу ДТЕК входить «Київенерго», яке генерує і поставляє теплову та електричну енергію в Києві.