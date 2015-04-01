Російська нафта в березні подешевшала на 49%

Середня ціна на нафту марки Urals, основний товар російського експорту, у березні знизилася на 49% порівняно з березнем минулого року і становила 54,53 долара за барель, повідомив РІА Новости експерт Мінфіну РФ Олександр Сакович.

У березні 2014 року середня ціна нафти Urals становила 106,68 долара за барель. За січень-березень поточного року середня ціна нафти становила 52,76 долара на барель проти 106,83 долара за аналогічний період минулого року.

Мінекономрозвитку РФ раніше уточнило базовий прогноз на поточний рік, він виходить з того, що спад російської економіки складе 3% за ціни на нафту до 50 доларів за барель.

Попередній офіційний прогноз на 2015 рік Мінекономрозвитку вносило в уряд на початку грудня минулого року і розраховувало його виходячи з цін на нафту в 80 доларів за барель. Тоді міністерство очікувало зниження ВВП в 2015 році лише на 0,8%.

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У 2014 році середньорічна ціна нафти Urals склалася на рівні 97,6 долара за барель, знизившись до показника попереднього року на 9,53%. Економіка РФ минулого року, за оцінкою Мінекономрозвитку, зросла на 0,6%.