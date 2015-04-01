У Єврокомісії задоволені рішенням Росії про газову знижку для України

У Європейській комісії назвали «гарним розвитком подій» надання Росією знижки на газ для України у другому кварталі.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це журналістам сказав речник Єврокомісії Якуб Адамович.

«Це гарний розвиток подій, коли ми бачимо, що російський уряд має намір продовжити формулу ціни зі знижкою на газ, як про це було домовлено в зимовому пакеті», - зазначив він.

Адамович повідомив, що постачання газу до країн Євросоюзу відбувається нормально.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв підписав постанову від 31 березня № 295 про надання Україні знижки на газ у другому кварталі цього року в розмірі експортного мита, але не більше 100 доларів за тисячу кубометрів.

Читайте такожДемчишин хоче в середині квітня домовитися з РФ про ціну газу до весни 2016 року«Експортне мито розраховується за такою формулою: при ціні в 333,3 долари США і вище за 1 тис. куб. м газу зниження становитиме 100 доларів США, при ціні нижче 333,3 долара США зниження становитимете 30% такої ціни», - йдеться в довідці до документа.

Наголошується, що підписаною постановою продовжено пільговий режим поставок природного газу з території РФ на територію України з 1 квітня 2015 року до 30 червня 2015 року включно.