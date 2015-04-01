У Москві вирішили з 1 квітня знову постачати газ Україні за принципом «бери або плати»

Голова Міненерго Російської Федерації Олександр Новак заявив, що Росія має намір постачати з 1 квітня газ Україні за принципом «бери або плати».

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав журналістам у Москві.

«Take-or-pay» передбачено чинним договором з 2009 року, тому з першого квітня згідно з договором він продовжує діяти», - сказав Новак.

При цьому він додав, що російський газ постачатиметься до України в режимі передоплати.

Також Новак зазначив, що дата і місце тристоронньої зустрічі у форматі Україна-ЄС-Росія щодо газу поки що остаточно не визначені, але не виключив, що вона пройде в Берліні в ході засідання «Валдайського клубу».

Як повідомляв УНІАН, Україна перестала отримувати російський газ із середини червня 2014 року через невизначеність умов поставок, ціни палива, а також механізму оплати існуючих боргів за паливо. В результаті досягнутих наприкінці жовтня 2014 року домовленостей і відповідно до підписаного в Брюсселі протоколу, Україна знову почала отримувати російський газ у режимі передоплати після узгодження графіка виплати боргів.

24 грудня 2014 року Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», в рамках виконання досягнутих у жовтні поточного року домовленостей про відновлення поставок російського газу в Україну та виплату боргу за газ, спожитий в 2013-2014 роках, перерахувала російському «Газпрому» частину боргу в розмірі 1,65 млрд доларів. Перший платіж у розмірі 1,45 млрд дол. США було перераховано 4 листопада 2014 року.

При цьому згідно з досягнутими в жовтні минулого року домовленостями використовуваний «Газпромом» принцип «бери або плати» не застосовувався.

Читайте такожРосія офіційно надала Україні знижку на газ до $10020 березня в Брюсселі за результатами тристоронніх переговорів України, Росії та Європейської комісії з газових питань міністр енергетики та вугільної промисловості України Володимир Демчишин заявив, що Україна очікує, що ціна на російський газ у наступному кварталі становитиме 250 доларів за тисячу кубометрів, а в подальших кварталах буде ще нижчою.

Він повідомив, що в ході переговорів порушувалося питання принципу "бери або плати". "Ми зі свого боку вважаємо, що цей пункт несправедливий, дискримінаційний і не повинен бути відображений у новому договорі. Російська сторона говорила, що вона розуміє, що протягом наступного періоду не будуть виставлятися штрафні санкції, але їх турбує той факт, що цей пункт є предметом розгляду в Стокгольмському суді, і оскільки вони від нього відмовляються, вони автоматично втрачають своє право відстоювати його в суді", - деталізував міністр.