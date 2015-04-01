У Росії назвали можливу ціну газу для України: $248 уже зі знижкою

Ціна російського газу для України в другому кварталі поточного року становитиме приблизно 248 дол. за 1 тис. куб. м.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сказав журналістам у Москві глава Міністерства енергетики Російської Федерації Олександр Новак.

«Треба уточнити. Там 348 доларів мінус 100 доларів. Ось це на рахунок 348 потрібно уточнити за формулою», - сказав Новак.

При цьому він вважає, що Україні необхідно з другого кварталу почати закачування газу в підземні сховища газу і продовжити в третьому кварталі, оскільки залишилося мало часу для закачування 12-15 млрд. куб м.

«Це залежатиме безпосередньо від самої України, «Нафтогазу», як вони свій баланс формують. Ми вважаємо, що потрібно, починаючи з другого кварталу, закачувати газ у підземні газові сховища. Звичайно, наші колеги будуть напевно розраховувати на те, що в третьому кварталі з урахуванням зниження цін на нафту і розрахункового періоду - це 9 місяців, ціни можуть бути нижчими, тому тактичні такі дії з боку України можуть бути», - сказав Новак.

Читайте такожУ Москві вирішили з 1 квітня знову постачати газ Україні за принципом «бери або плати»Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 1 квітня, міністр енергетики і вугільної промисловості України Володимир Демчишин повідомив, що Україна готова купувати російський газ за умови, що його ціна буде близько 250 дол. за тисячу кубометрів.

Міністр сказав, що зараз Україна не закуповує російський газ у зв'язку з тим, що закінчилася дія так званого «зимового пакета», який прописував умови поставки палива і його ціну. У той же час поставки газу з Європи йдуть, і європейський газ коштує близько 280 дол. за тисячу кубометрів.

За словами Демчишина, якщо з російською стороною вдасться домовитися про ціну близько 250 дол. за тисячу кубометрів, то таку можливість «потрібно буде використати».

1 квітня прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв підписав постанову від 31 березня №295 про надання Україні знижки на газ у другому кварталі цього року в розмірі експортного мита, але не більш як 100 доларів за тисячу кубометрів.