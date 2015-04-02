Україна підписала угоду на купівлю газу в РФ на другий квартал 2015 року - Міненерго

Згідно з умовами угоди ціна газу складатиме 248 дол. США за 1000 кубічних метрів, усі інші умови повністю повторюють умови так званого “зимового пакету”, повідомили у прес-службі Міненерго.

“Це перемога економічно обґрунтованого підходу до взаємовідносин “Нафтогазу” та “Газпрому” над політичним” – сказав міністр енергетики та вугільної промисловості України Володимир Демчишин, коментуючи підписання угоди.

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“Ми отримали економічно обґрунтовану ринкову ціну, яка є нижчою, ніж ціна реверсу з європейських країн. Ця тимчасова угода покриває лише другий квартал. Проте вона не лише дозволить нам почати накопичувати газ для осінньо-зимового періоду, але і закладе формат стосунків у майбутньому. Адже на квітень заплановано переговори у Берліні щодо довгострокової угоди на період докінця опалювального сезону 2015-2016 року, і ми плануємо домовитися за тією ж формулою визначення ціни”.

Раніше УНІАН повідомляв, що у Москві вирішили з 1 квітня знову постачати газ Україні за принципом «бери або плати».