Exxon Mobil подала позов до Росії у Стокгольмський арбітраж

Американська Exxon Mobil повідомила Міненерго Росії про те, що подала позов в Стокгольмський арбітраж з вимогою змінити трактування пункту угоди про розподіл продукції (УРП) «Сахалін-1» (де Exxon з часткою 30% є оператором) в частині оподаткування, пишуть «Ведомости» з посиланням на міністра енергетики РФ Олександра Новака.

Читайте такожНорвежці розірвали контракт з "Роснефтью" на оренду суден для розвідки нафти і газу в АрктиціExxon вимагає відшкодувати частину податку на прибуток, яку компанія вважає переплаченою за останні шість років, відзначає джерело «Ведомостей», близьке до однієї зі сторін переговорів.

Мова йде про $500 млн. Сама Exxon Mobil в якості компромісу пропонує відшкодувати їй половину переплаченої суми, і в подальшому перейти на розрахунок податку за ставкою 20%, замість нинішніх 35%. Росія готує свій компромісний варіант і розраховує на позасудове врегулювання, говорить джерело «Ведомостей».

Податок на прибуток 35% діяв у Росії на момент підписання УРП в середині 1990-х років. Але у 2009 р. податок був знижений до 20%. Exxon продовжувала платити за старою ставкою, хоча і зверталася до Мінфіну з проханням про її зниження. Але позиція Росії полягає в тому, що умови УРП не змінюються в період строку їх дії, говорить співрозмовник «Ведомостей». Exxon не зверталася до суду до останнього, але 28 березня закінчувався термін позовної давності. «Якщо б вони пропустили строк, то і оплата була б втрачена», - зазначає він.

Читайте такожСвітовий банк погіршив прогноз падіння ВВП РосіїДва тижні назад у Москву для переговорів з цього питання приїжджав президент Exxon Mobil Рекс Тіллерсон, але домовитися не вдалося. Новак пізніше говорив, що питання про зниження податку перебуває на розгляді в уряді, а основним відомством, яке буде приймати рішення з цього питання, є Мінфін.

Партнерами Exxon за проектом є «Роснефть» (20%), ONGC (20%) і Sodeco (30%).

У 2014 р. регіональний бюджет отримав від «Сахаліну-1» 19,7 млрд руб., а федеральний - 11,6 млрд руб.