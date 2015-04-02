Акціонери ЮКОСа врегулювали спір з Роснефтью, але залишили в силі претензії до Росії

Колишні власники акцій "Юкоса" врегулювали деякі суперечки з російською державною "Роснефтью", якій дісталися його видобувні активи, але компроміс не скасовує вимоги міжнародного суду, щоб Росія заплатила за експропріацію нафтової імперії критика Кремля Михайла Ходорковського $50 мільярдів, передає Reuters.

Клер Девідсон, яка представляє інтереси колишніх акціонерів "Юкоса", сказала, що секретний компроміс з держкомпанією не є фінансовим врегулюванням: "Умови цього договору є конфіденційними. Yukos може підтвердити, що угода стосується всіх юрисдикцій. Угода між Yukos і Роснефтью набирає чинності негайно".

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Девідсон додала, що винесене в минулому році міжнародним арбітражем рішення, що зобов'язує Москву заплатити $50 мільярдів за експропріацію приватної нафтової компанії, а також майже $2 мільярди за вердиктом Європейського суду з прав людини, залишаються в силі.

Колишні власники паперів "Юкоса" подали позови до "Роснефти" на суму до $4 мільярдів. Деякі з цих позовів, подані від імені приблизно 55.000 акціонерів, вже були задоволені судами і оголошена 1 квітня угода їх теж не стосується, повідомили представники колишнього "Юкоса".

Пояснюючи рішення врегулювати ряд позовів, Девідсон сказала, що акціонери прийняли до уваги ймовірність тривалих процесів із сплатою значних витрат і неясністю щодо успіху позовів.

Читайте такожРосія програла судовий процес у справі ЮКОСа на $50 мільярдів"Роснефть" повідомила, що в рамках угоди підписала всі необхідні документи, що стосуються відкликання всіх позовів, розглянутих в Нідерландах, Великій Британії, Росії, США та інших юрисдикціях. В результаті позовів іноземні суди могли накласти арешт на танкери й інше майно "Роснефти".