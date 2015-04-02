Торги на ринку нафти почалися з обвалу цін

На світових торгах у четвер, 2 квітня, ціни на нафту знижуються після зростання напередодні, передає Reuters.

Так, з початку торгів вартість травневого ф'ючерсу на північноморську суміш нафти марки Brent впала на 0,95% - до 56,56 долара за барель. Ціна травневих ф'ючерсів на нафту марки WTI знизилася на 1,02% - до 49,58 долара за барель.

Читайте такожГазові реверанси РосіїЦіни на нафту росли в середу на тлі продовження переговорів щодо Ірану. Крім того, статистика по запасах нафти в США також підтримала ціни на "чорне золото". Незважаючи на збільшення запасів за тиждень, що завершився 27 березня, на 4,8 мільйона барелів, або на 1%, - до 471,4 млн барелів, Міненерго країни вперше з січня повідомило про зниження видобутку на 36 тис. барелів нафти в день, або на 0,38%, - до 9,386 млн барелів.

Читайте такожГреція всупереч санкціям запропонувала Росії зайнятися розвідкою нафти і газу в країніЕксперти вважають, що зниження видобутку дає деяку надію на те, що стан надлишку можна взяти під контроль, а це призведе до підвищення цін.