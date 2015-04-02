Україна нарешті отримала від Росії ціну на газ нижчу за європейську

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» і російський «Газпром» підписали додаткову угоду до контракту на поставки газу, згідно з якою дію "зимового" пакету продовжено до кінця червня 2015 року.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби «Нафтогазу».

У повідомленні зазначається, що підписана угода подовжує дію положень, що стосуються механізму формування ціни, режиму оплати та відбору газу.

«Очікувана розрахункова ціна для «Нафтогазу» на другий квартал становитиме 248 дол. США за тис. куб. м», - зазначається у повідомленні.

У повідомленні "Нафтогазу" також сказано, що наступна тимчасова угода встановить принципи поставок російського газу до завершення судового розгляду щодо контракту на поставку газу між "Нафтогазом" і "Газпромом".

Читайте такожУ Росії назвали можливу ціну газу для України: $248 уже зі знижкою«Торгівля газом повинна бути заснована на комерційних засадах. Продовження зимового пакета на три місяці дає сторонам додатковий час, щоб виробити більш довгострокове рішення. Українська сторона дякує Європейській комісії за допомогу в організації переговорів і підтримку нашого прагнення побудувати відносини між сторонами на підставі прозорих ринкових принципів», - процитувала прес-служба главу правління" Нафтогазу "Андрія Коболєва.

Водночас, у Міністерстві енергетики та вугільної промисловості газову угоду з «Газпромом» назвали перемогою, оскільки тепер Україна отримала економічно обгрунтовану ціну на російський газ, яка нижча за європейську.

«Це перемога економічно обґрунтованого підходу до взаємовідносин «Нафтогазу» і «Газпрому» над політичним", - цитує прес-служба міністра енергетики та вугільної промисловості України Володимира Демчишина.

"Ми отримали економічно обґрунтовану ринкову ціну, яка нижча, ніж ціна реверсу з європейських країн. Ця тимчасова угода покриває лише другий квартал. Однак вона не лише дозволить нам почати накопичувати газ для осінньо-зимового періоду, але й закладе формат відносин у майбутньому. Адже на квітень заплановано переговори в Берліні про довгострокову угоду на період до кінця опалювального сезону 2015-2016 року, і ми плануємо домовитися за тією ж формулою визначення ціни", - зазначив міністр.

Як повідомляв УНІАН, 1 квітня міністр енергетики та вугільної промисловості України Володимир Демчишин повідомив, що Україна готова купувати російський газ за умови, що його ціна буде близько 250 дол. за тисячу кубометрів.

Міністр сказав, що зараз Україна не закуповує російський газ у зв'язку з тим, що закінчилася дія так званого «зимового пакета», який прописував умови поставки палива та його ціну. Водночас поставки газу з Європи йдуть, і європейський газ коштує близько 270 дол. за тисячу кубометрів.

За словами Демчишина, якщо з російською стороною вдасться домовитися про ціну близько 250 дол. за тисячу кубометрів, то таку можливість «потрібно буде використовувати».

1 квітня прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв підписав постанову від 31 березня №295 про надання Україні знижки на газ у другому кварталі цього року в розмірі експортного мита, але не більше 100 доларів за тисячу кубометрів.