Україна за місяць збільшила імпорт газу з Європи на 11%

10:48, 02 квітня 2015
Енергетика
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Приріст відбувся за рахунок збільшення постачань газу зі Словаччини на 7%,  Угорщини - на 33%.

Страны Евросоюза поставляют газ Украине / Фото УНИАН

Україна у березні 2015 року збільшила імпорт природного газу з Європи порівняно з лютим на 11% - до 1349 млн куб. м.

Про це йдеться у повідомленні оператора ГТС - держкомпанії «Укртрансгаз».

«Приріст надходження блакитного палива відбувся за рахунок збільшення поставок газу зі Словаччини на 7%, до 1,177 млрд куб. м, а також з Угорщини - на 33% до 0,149 млрд куб. м на місяць», - йдеться у повідомленні «Укртрансгазу».

Як зазначили у компанії, у першому кварталі поточного року з території Європи в Україну було імпортовано 3,649 млрд куб. м природного газу.

«За аналогічний період минулого року для потреб вітчизняних споживачів з території Європи блакитне паливо не надходило», - додали в «Укртрансгазі».

За оперативною інформацією компанії, на ранок 2 квітня добове надходження природного газу з території Європи становить близько 40,5 млн куб. м.

Читайте такожУкраїна нарешті отримала від Росії ціну на газ нижчу за європейськуЯк раніше повідомляв УНІАН, Україна у лютому 2015 р. імпортувала зі Словаччини та Угорщини 1,19 млрд кубометрів «блакитного палива».

З Європи в січні було імпортовано 1,1 млрд кубометрів газу, зокрема, зі Словаччини - 1 млрд кубометрів, а з Угорщини - 0,1 млрд.

Увечері 1 квітня «Нафтогаз» і «Газпром» підписали тримісячний контракт на поставку російського газу в Україну по 248 дол. за тис. Кубометрів. За словами міністра енергетики Володимира Демчишина, ціна європейського газу для України на сьогодні становить близько 270 дол. за тис. кубометрів.

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