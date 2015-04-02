Демчишин: весь прибуток «Укргазвидобування» потрібно направити на розвиток компанії

11:44, 02 квітня 2015
Енергетика
453

Міністр енергетики вимагає виплати дивідендів від "Укрнафти", а від "Укргазвидобування" - ні.

Демчишин рассказал, куда пойдет прибыль

Министр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин, який вимагає від компанії «Укрнафта» сплати дивідендів, водночас вважає за необхідне направити чистий прибуток компанії «Укргазвидобування» на розвиток підприємства, а не на виплату дивідендів акціонерам. Про це міністр повідомив у середу на прес-конференції.

Читайте такожДержкомпанія «Укргазвидобування» відзвітувала про зростання прибутку«Я як міністр відстоюю ту точку зору, що всі гроші, які у них («Укргазвидобування» - УНІАН) є, мають бути спрямовані на інвестиції», - сказав Демчишин.

За його словами, у компанії відсутні інші кошти для реалізації інвестиційних програм, спрямованих на збільшення видобутку природного газу.

«Укргазвидобування» іншого ресурсу для того, щоб реалізувати свої інвестиційні програми, крім амортизації і крім прибутку, не має. Ми всі згодні з тим, що видобуток українського газу потрібно збільшувати. Тому гроші, які у них залишаються від амортизації, плюс прибуток - це ті гроші, які вони направляють на інвестиційну діяльність», - уточнив Демчишин.

Крім того, міністр вважає, що компанія для розвитку повинна залучати ще й кредитні ресурси, проте наразі це не видається можливим.

«Більш того, їм (держкомпанії «Укргазвидобування» - УНІАН) потрібно було б ще й залучати гроші, але в таких умовах залучати гроші на зовнішньому ринку - це 30% річних, у воєнних умовах особливо немає у кого й залучати», - зазначив він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ "Укргазвидобування": Єремеєв vs держава

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2014 р. ДК «Укргазвидобування» задекларувала 1,4 млрд грн чистого прибутку. Це в 160 разів більше, ніж у 2013 році, коли компанія отримала чистий прибуток у розмірі 8,9 млн грн.

Навесні 2014 р. Генпрокуратура повідомила, що підозрює голову наглядової ради ГК "ВЄТЕК" Сергія Курченка в розкраданні майна держпідприємства ПАТ "Укргазвидобування" і заподіянні збитків державі у розмірі понад 1 млрд грн.

Восени 2014 р. правоохоронні органи повідомили, що проводять розслідування стосовно нового керівництва «Укргазвидобування» на чолі з Сергієм Костюком. Останнього підозрюють у заподіянні збитків держави через продаж скрапленого газу за заниженими цінами компанії, що підконтрольна народному депутату Ігорю Єремеєву.

У квітні 2013 р. «Нафтогаз» затвердив річний баланс «Укргазвидобування» за 2012 рік, згідно з яким «дочка» НАК повинна була направити 30% чистого прибутку на виплату дивідендів державі. Однак це не влаштувало керівництво держкомпанії - воно опротестувало рішення через суд.

У жовтні 2014 р. на загальних зборах акціонерів «Укрнафти», в якій держава володіє 50% + 1 акція, було прийнято рішення про виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності компанії в 2011-2013 роках у сумі 3,799 млрд грн.

У період з 2004 по 2014 рік загальними зборами акціонерів «Укрнафти» були прийняті рішення про розподіл прибутку підприємства за результатами фінансово-господарської діяльності 2003-2013 років на загальну суму 13,11 млрд грн.

До цього «Укрнафта» неодноразово зверталася до уряду з проханням направити дивіденди на розвиток компанії, пояснюючи це необхідністю зберегти темпи видобутку нафти і газу, проте діставала відмову.

Довідка УНІАН. Видобуток нафти в Україні за січень-грудень 2014 р. скоротився порівняно з аналогічним періодом 2013 року на 5,9% - до 2,032 млн тонн. Видобуток нафти в Україні в 2013 році скоротився на 5,4% - до 2,17 млн тонн, а в 2012 році - на 5,4%, до 2,293 млн тонн.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter