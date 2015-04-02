Євросоюз не має наміру найближчим часом відновлювати енергодіалог з Росією

Єврокомісія не очікує найближчим часом відновлення енергодіалогу Євросоюзу з Росією, зокрема, до виконання мінських домовленостей щодо України, але готова створити умови для майбутніх контактів, передає «Газета.Ru».

Читайте такожНовий удар по "Газпрому": Єврокомісія отримає право впливати на його контрактиПро це заявив глава відділу внутрішнього ринку ЄС генерального директорату з енергетики ЄК Клаус-Дітер Борхардт.

Він також зазначив, що в майбутньому необхідно обговорити питання забезпечення газом півдня-сходу ЄС, роль Туреччини в постачаннях газу, а також розвиток газових хабів.

«У нас відновився тристоронній діалог з Росією і Україною, тому у мене дуже щільний графік... Те, що ми робимо, - це не перезапуск діалогу. Ми хочемо подивитися, як оптимізувати структуру діалогу, і подивитися, які будуть пріоритети, які будуть ставитися до реальних проблем», - пояснив він.