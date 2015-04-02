Газпром відмовився від штрафів і назвав точну ціну газу для України - $247,18

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам у Москві сказав глава «Газпрому» Олексій Міллер.

«Газпром» не буде вимагати оплати штрафів за правилом «бери або плати» за постачання газу в II кварталі 2015 року», - сказав Міллер.

Він підкреслив, що окремо зафіксовано, що підписаний додаток не впливає на правові позиції сторін в арбітражному розгляді в Стокгольмі.

«Сторони працювали, працюють і працюватимуть відповідно до контракту від 2009 року», - заявив Міллер.

Також Міллер повідомив, що ціна російського газу для України у другому кварталі становитиме 247,18 дол. за 1 тис. куб. м.

Він підтвердив, що підписано додаткову угоду з НАК «Нафтогаз України», яка регулює технічні питання виконання контракту від 2009 року про постачання газу до України, аналогічну тій, що діяла в в рамках «зимового пакету».

«Фактична ціна поставок у другому кварталі знизиться відповідно до постанови уряду РФ про мита на 100 доларів і становитиме 247,18 доларів за тис. куб. м», - сказав Міллер.

Міллер також повідомив, що Україна зможе у другому кварталі 2015 року за передоплатою отримувати до 114 млн куб. м російського газу на добу.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам у Москві сказав очільник «Газпрому» Олексій Міллер.

«Угода регулює механізм внесення передоплати за російський газ, процедуру виставлення заявок на поставку, допустимі добові обсяги (від 0 до 114 млн на добу), а також питання проведення звірки взаєморозрахунків і використання газу, сплаченого, але не відібраного НАКом (НАК «Нафтогаз України» - УНІАН) у попередній період», - сказав Міллер.

Раніше НАК «Нафтогаз» повідомив, що підписав з «Газпромом» додаткову угоду до контракту на постачання газу, згідно з якою дія "зимового" пакету продовжена до кінця червня 2015 року.

Як повідомляв УНІАН, 1 квітня міністр енергетики і вугільної промисловості України Володимир Демчишин повідомив, що Україна готова купувати російський газ за умови, що його ціна буде близько 250 дол. за тисячу кубометрів.

Міністр сказав, що зараз Україна не закуповує російський газ у зв'язку з тим, що закінчилася дія так званого «зимового пакету», який прописував умови поставки палива та його ціну. У той же час поставки газу з Європи йдуть, і європейський газ коштує близько 270 дол. за тисячу кубометрів.

1 квітня прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв підписав постанову від 31 березня №295 про надання Україні знижки на газ у другому кварталі цього року в розмірі експортного мита, але не більше 100 доларів за тисячу кубометрів.

В цей же день глава Міненерго Російської Федерації Олександр Новак заявив, що Росія має намір поставляти з 1 квітня газ Україні за принципом «бери або плати».

«Take-or-pay» передбачено діючим договором з 2009 року, тому з першого квітня відповідно до договору він продовжує діяти», - сказав Новак.

При цьому він додав, що російський газ буде поставлятися до України в режимі передоплати.

Довідка УНІАН. Україна перестала одержувати російський газ з середини червня 2014 року через невизначеність умов поставок, ціни палива, а також механізму сплати існуючих боргів за паливо. В результаті досягнутих наприкінці жовтня 2014 року домовленостей і відповідно до підписаного в Брюсселі протоколу Україна знову почала одержувати російський газ у режимі передоплати після узгодження графіка сплати боргів.

24 грудня 2014 року Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», в рамках виконання досягнутих у жовтні цього року домовленостей про відновлення поставок російського газу в Україну та виплати боргу за газ, спожитий в 2013-2014 роках, перерахувала російському «Газпрому» частину боргу в розмірі 1,65 млрд доларів. Перший платіж у розмірі 1,45 млрд дол. США було перераховано 4 листопада 2014 року.

При цьому, згідно з досягнутими в жовтні минулого року домовленостями, використовуваний «Газпромом» принцип «бери або плати» не застосовувався.