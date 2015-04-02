Україна продовжить купувати газ у Європі, незважаючи на зниження ціни Росією

Україна, яка 1 квітня уклала новий тримісячний контракт із Росією

на імпорт газу за ціною нижче за європейську, продовжить закуповувати газ у ЄС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам у Києві заявив міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин.

«Є контракти (на закупівлю європейського газу - УНІАН), у них є певні зобов'язання, не можна ж від них відмовитися», - сказав міністр.

Нагадаємо, що «Нафтогаз» підписав із «Газпромом» додаткову угоду до контракту на постачання газу, згідно з яким дію "зимового" пакету продовжено до кінця червня 2015 року, а ціна газу на три місяці становитиме 248 доларів за тисячу кубометрів.

Читайте такожГазпром відмовився від штрафів і назвав точну ціну газу для України - $247,18Довідка УНІАН. Україна припинила отримувати російський газ із середини червня 2014 року через невизначеність умов постачань, ціни палива, а також механізму оплати існуючих боргів за паливо. У результаті досягнутих наприкінці жовтня 2014 року домовленостей і відповідно до підписаного у Брюсселі протоколу, Україна знову почала отримувати російський газ у режимі передоплати після узгодження графіка сплати боргів.

24 грудня 2014 року Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», в рамках виконання досягнутих у жовтні поточного року домовленостей про відновлення постачань російського газу в Україну і виплату боргу за газ, спожитий у 2013-2014 роках, перерахувала російському «Газпрому» частину боргу в розмірі 1,65 млрд доларів. Перший платіж у розмірі 1,45 млрд дол. США було перераховано 4 листопада 2014 року.

При цьому згідно з досягнутими в жовтні минулого року домовленостями використовуваний «Газпромом» принцип «бери або плати» не застосовувався.