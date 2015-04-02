Южно-Українська АЕС підключила до мережі блок із модернізованим американським паливом

Южно-Українська атомна електростанція підключила до енергомережі країни блок №3, на який раніше було успішно виконано завантаження партії модернізованого палива ТВС-WR виробництва американсько-японської компанії Westinghouse.

«2 квітня о 12:38 енергоблок №3 Южно-Української АЕС достроково підключено до мережі після проведення середнього планового ремонту. Планове завершення ремонтних робіт було заплановано на 5 квітня», - йдеться в повідомленні НАЕК «Енергоатом».

Згідно з повідомленням, плановий ремонт енергоблоку №3 ЮУАЕС тривав 116 діб. Під час перехідних процесів підключення енергоблоку порушень умов та норм безпечної експлуатації не відбулося.

Радіаційний фон на проммайданчику Южно-Української АЕС знаходиться на рівні природних фонових значень, що були заміряні до пуску атомної станції.

Викиди радіоактивних речовин у навколишнє середовище не перевищують встановлених припустимих значень.

Читайте такожСША готові допомагати Україні в реалізації нових проектів у ядерній енергетиціЯк повідомляв УНІАН, за словами голови Державної інспекції ядерного регулювання України (ДІЯРУ) Сергія Божка, «Енергоатом» у період із 2015 по 2018 роки, з перервою на 2017 рік через 300-денний плановий ремонт енергоблоку, здійснить ряд перевантажень для поетапного збільшення частки палива Westinghouse і зниження кількості збірок ТВЗА виробництва російського «ТВЕЛ».

Божко зазначив, що до 2018 року «Енергоатом» може повністю завантажити паливо Westinghouse на третій блок ЮУАЕС при обгрунтуванні використання паливних касет попередньої модифікації, які використовувалися ще у 2011 році до виявлення механічних пошкоджень на одній із паливних збірок.

Довідка УНІАН. Южно-Українська АЕС розташована на берегах Південного Бугу в місті Южноукраїнськ Миколаївської області та є відокремленим підрозділом ДП НАЕК «Енергоатом». Входить до складу Южно-Українського енергетичного комплексу.

До складу енергокомплексу входять: Южно-Українська АЕС (3 атомні енергоблоки ВВЕР-1000 сумарною потужністю 3000 МВт), Олександрівська ГЕС на річці Південний Буг (2 гідроагрегати, сумарна потужність 11,5 МВт) і Ташлицька ГАЕС (в експлуатацію введена перша черга: 2 гідроагрегати сумарною потужністю в генераторному режимі 320 МВт, \у стадії будівництва друга черга - гідроагрегат №3).