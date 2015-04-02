Ірак збільшив експорт нафти до максимуму за 35 років

До 2018 року країна має намір довести цей показник до 6 млн барелів, пише РБК з посиланням на Bloomberg.

Ірак, який є другим за обсягом видобутку в ОПЕК, поставив у березні на ринок 92,4 млн барелів нафти або 2,98 млн барелів/день, повідомляє представник іракського Міністерства нафти Асима Джихаду. За його словами, збільшення експорту в березні порівняно з лютим становило 15%.

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Співрозмовник агентства зазначив, що в лютому добові поставки становили лише 2,59 млн бар. через погану погоду на півдні країни, де знаходяться основні нафтоналивні термінали. Джихад додав, що Ірак продавав в березні нафту по $48,24/барелів.

Раніше заступник міністра нафти Файяд аль-Німа заявив, що Ірак побудує в Перській затоці ще два термінали для експорту нафти, а також розширить до кінця року потужності для зберігання нафти до 15 млн барелів, щоб знизити технічні обмеження на рівень видобутку.

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Збільшення поставок іракської нафти в березні відбулося на тлі надлишкової пропозиції внаслідок сланцевого буму в США і зростання видобутку в Росії, відзначає Bloomberg. На лондонській електронної біржі ICE нафта сорту Brent торгується в четвер, 2 квітня, в діапазоні від $56,47 до $57,27/барелів.