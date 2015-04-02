«Укргазвидобування» продала 7,11 тисяч тонн нафтопродуктів на 115 мільйонів гривень

Найбільша нафтогазовидобувна держкомпанія «Укргазвидобування» 2 квітня 2015 року продала на аукціоні невідомим компаніям 7,11 тис. тонн нафтопродуктів на 115,146 млн грн, йдеться в повідомленні компанії.

Аукціон проводився в офісі «Укргазвидобування» в Києві.

Журналісту УНІАН відмовили в проханні бути присутнім на заході.

Згідно зі звітом компанії, 2 квітня вдалося реалізувати 5,06 тис. тонн бензину А-72 по 16 300 грн за тонну, 1,92 тис. тонн бензину А-92 по 16 500 грн за тонну, а також бітум нафтовий - 130 тонн за 7 600 грн за тонну.

У звіті «Укргазвидобування» відсутня інформація про те, кому були продані нафтопродукти.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2014 року «Укргазвидобування» задекларувала 1,4 млрд грн чистого прибутку. Це в 160 разів більше, ніж у 2013 році, коли чистий прибуток становив 8,9 млн грн.

Навесні 2014 року Генпрокуратура повідомила, що підозрює голову спостережної ради компанії ВЕТЕК Сергія Курченко в розкраданні майна держпідприємства "Укргазвидобування" та завданні збитків державі в розмірі понад 1 млрд грн.

Восени 2014 року правоохоронні органи повідомили, що проводять розслідування проти нового керівництва «Укргазвидобування» на чолі з Сергієм Костюком. Останнього підозрюють у нанесенні збитків державі з продажу скрапленого газу за заниженими цінами компанії, підконтрольній народному депутатові Ігорю Єремеєву.

На початку березня понад 50 народних депутатів поставили свої підписи під зверненням до перших осіб держави - президенту Петру Порошенку, прем'єру Арсенію Яценюку і секретарю Ради нацбезпеки Олександру Турчинову. У ньому депутати просять звільнити главу «Укргазвидобування» Сергія Костюка та його заступника Вадима Шленчака.

На думку депутатів, схеми заробітків на «Укргазвидобування», створені ще за Януковича, існують досі.

Довідка УНІАН. «Укргазвидобування» - найбільша газовидобувна компанія України. До складу компанії входять 4 газопромислових управління «Шебелінкагазвидобування», «Полтавагазвидобування», «Харківгазвидобування» і «Львівгазвидобування».

100% акцій компанії належать НАК «Нафтогаз України».