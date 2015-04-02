Міненерго не надало гірникам конкретного плану щодо фінансування галузі

Зустріч шахтарів з міністром пройшла під час засідання президії Профспілки працівників вугільної промисловості України (ППВП). На зустрічі також були присутні мери міст і народні депутати, що представляють шахтарські регіони (Донецький і Львівсько-Волинський вугільні басейни), представники Незалежної профспілки гірників України (НПГУ), а також керівництво найбільшого енергетичного холдингу країни - ДТЕК.

За словами Демчишина, Міненерго планує погасити борг по зарплаті за січень до Великодня (12 квітня). Борг за лютий планується погасити в разі, якщо Верховна Рада перерозподілить на ці цілі кошти, передбачені в бюджеті на консервацію шахт (400 млн. грн). При цьому в коментарі журналістам Володимир Демчишин визнав, що «жодних гарантій позитивного голосування депутатів парламенту у нього немає.

Делегатів не влаштували такі пропозиції. Вони по черзі з трибуни почали емоційно критикувати політику міністерства за затягування вирішення проблеми і продовження накопичення боргів, ігнорування інтересів галузі, непрофесіоналізм, відсутність бачення майбутнього галузі. Гірники акцентували увагу на тому, що крім невиплати заробітної плати, у них немає коштів на закупівлю пального, детонаторів, обладнання, на розвиток лав. Профспілкові лідери критикують рішення, через які у державному бюджеті закладені кошти на закриття шахт і ні копійки - на їхню підтримку і розвиток.

Генеральний директор компанії ДТЕК Максим Тимченко в своєму виступі зазначив, що опалювальний сезон Україна пройшла багато в чому завдяки вугіллю з Павлограда та Добропілля (шахти цих родовищ входять в групу ДТЕК - ред.), яке надходило на вітчизняні ТЕС. ДТЕК і решта теплової генерації неодноразово просили Міненерго підвищити тариф на електроенергію, що виробляється вітчизняними ТЕС, а також встановити ринкову ціну на вітчизняне вугілля на рівні не нижче ціни імпортного вугілля (1700-1800 грн. за тонну). «Однак замість цього ДТЕК отримав від Міненерго звинувачення в монополізмі, а країна - імпорт російської електроенергії та вугілля», - зазначив Тимченко. Він підкреслив, що НКРЕКП підвищила тариф на вироблювану електроенергію всіма видами генерації (АЕС, ГЕС і ТЕЦ), крім теплової. Гендиректор ДТЕК заявив, що всі обіцянки Міненерго про підтримку теплової генерації залишилися на словах, борги перед енергетиками ростуть, генерації не вистачає маневрених потужностей, обладнання потребує ремонтів і модернізації.

Тимченко заявив, що ДТЕК готовий викуповувати за прямими договорами все вугілля державних шахт за дотримання двох умов: встановлення ринкової ціни на вітчизняне вугілля та підвищення тарифу теплової генерації, який покривав би паливну складову (тобто 1,2 грн. за КВт/год). Виконання домовленостей за розміром тарифу допоможе також уникнути можливих техногенних катастроф в енергосистемі країни, зазначив Тимченко. Він додав, що в результаті тривалих переговорів між генеруючими компаніями України і Міненерго підписаний протокол, де зазначена ціна за 1 квт/год на рівні 1,12 грн. (нинішній тариф - 82,5 КВт/год). Тепер реалізація цього рішення залежить від міністра Демчишина.