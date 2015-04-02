Нацбанк цього року очікує середню ціну на імпортний газ 287 доларів

Національний банк України в 2015 році очікує середню ціну на імпортний газ у розмірі 287,1 дол. за тис. кубометрів, говориться в інфляційному звіті банку.

Згідно з документом, Україна в 2015 році може імпортувати 20,5 млрд кубометрів газу на 6 млрд дол.

Також у звіті наголошується, що імпорт природного газу в 2016 році може знизитися до 15 млрд кубометрів, а його середня ціна становитиме 292 дол. за тис. кубометрів.

Крім цього, НБУ в 2015 році прогнозує зниження дефіциту НАК «Нафтогаз України» порівняно з 2014 роком до 58 млрд грн з 110 млрд грн. У 2016 році дефіцит «Нафтогазу» має становити 5,4 млрд грн.

Тарифи на електроенергію для населення, згідно з очікуваннями НБУ, за 2015 рік збільшаться на 69%, а в 2016 році - на 56%. Тарифи на газ для населення в 2015 році зростуть на 285%, а в 2016 - на 74%.

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Як повідомляв УНІАН, увечері 1 квітня «Нафтогаз» і «Газпром» підписали тримісячний контракт на поставку російського газу в Україну за ціною 248 дол. за тис. кубометрів. За словами міністра енергетики Володимира Демчишина, ціна європейського газу для України сьогодні становить близько 270 дол. за тис. кубометрів.

За даними Міненерговугілля, Україна в 2015 році планує збільшити імпорт природного газу порівняно з 2014 роком на 33% - до 25,9 млрд куб. м з 19,5 млрд куб. м.