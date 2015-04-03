Коболєв очікує остаточного рішення газового спору України та РФ на початку 2016 року
01:37, 03 квітня 2015Енергетика
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У столиці Швеції Стокгольмі відбулося перше слухання з газового спору між Україною і Російською Федерацією.
Перше слухання з газового спору вже відбулося - Коболєв / ZN.UA
Про це заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв в ефірі "5 каналу", передає ТСН.
За його словами, українська сторона подала остаточний позов, тепер вона очікує відповідних дій з боку Росії.
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"Вже було перше слухання, і я думаю, що десь на початку наступного року у нас є дуже велика ймовірність отримати остаточне рішення", - сказав Коболєв.
Також голова "Нафтогазу" сказав, що високо оцінює шанси на перемогу української сторони у Стокгольмському арбітражі.
Раніше УНІАН повідомляв, що Стокгольмський суд прийняв до провадження позов України щодо проміжної ціни на газ.
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