Коболєв очікує остаточного рішення газового спору України та РФ на початку 2016 року

Про це заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв в ефірі "5 каналу", передає ТСН.

За його словами, українська сторона подала остаточний позов, тепер вона очікує відповідних дій з боку Росії.

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"Вже було перше слухання, і я думаю, що десь на початку наступного року у нас є дуже велика ймовірність отримати остаточне рішення", - сказав Коболєв.

Також голова "Нафтогазу" сказав, що високо оцінює шанси на перемогу української сторони у Стокгольмському арбітражі.

Раніше УНІАН повідомляв, що Стокгольмський суд прийняв до провадження позов України щодо проміжної ціни на газ.