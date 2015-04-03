Британці знайшли першу нафту на шельфі Фолклендських островів

Про відкриття першого нафтогазового родовища на шельфі Фолклендських островів оголосили компанії Premier Oil і Falkland Oil and Gas Ltd (FOGL) . У повідомленні FOGL зазначається, що бурильникам, які працюють на ділянці на північ від Фолклендів, вдалося виявити два природні резервуари з нафтою і газом, причому кращої якості, ніж очікувалося до початку буріння, передає РБК.

Наскільки багаті запаси нафти і газу на шельфі Фолклендських островів, поки не ясно, проте глава FOGL Тім Башел назвав успіх своїх підлеглих «блискучим результатом» і запевнив, що роботи будуть продовжені.

Очікується, що після консервації свердловини розвідувальна платформа буде переміщена на південь, де також розраховують виявити придатні до розробки родовища нафти і газу.

«Ми з нетерпінням чекаємо результатів від свердловини на ділянці Isobel Deep, яка може стати найбільшим успіхом нашої компанії», - наводяться в прес-релізі слова представника Premier Oil Ендрю Лоджа.

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Про відкриття нафтогазового родовища було оголошено 2 квітня, тобто в день фактичного початку війни за Фолклендські острови, в якій зійшлися Великобританія й Аргентина. 2 квітня 1982 року аргентинські командос за підтримки з моря висадилися в Порт-Стенлі, який захищав гарнізон британських морських піхотинців, і після короткого бою змусили тих капітулювати.

Конфлікт на Фолклендах закінчився перемогою Британії, яка повернула собі контроль над островами, які мають статус самокерованої заморської території. Однак влада Аргентини і далі вважає Мальвінські острови (так в Аргентині називають Фолкленди) своєю територією. У 2015 році Центральний банк Аргентини випустив в обіг банкноту в 50 песо нового зразка, на якій зображена карта Мальвінських островів.

Початок розробки нафтогазових родовищ на фолклендському шельфі може дати старій суперечці нове життя. Після того, як в 2010 році британські компанії почали пошуки на шельфі біля островів, влада Аргентини обіцяла подати на них в суд, після чого Британія посилила свою військову присутність в регіоні. У 2012 році разом зі своєю ескадрильєю шість тижнів на Фолклендах провів офіцер британських ВПС принц Вільям.