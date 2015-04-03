Угода щодо Ірану сильно підірве позиції Росії і обвалить ціни на енергоресурси - ЗМІ

Угода по Ірану підірве позиції Росії на нафтовому ринку і знизить ціни на енергоресурси, пише "Газета.RU".

«Шістка» може скасувати санкції, в тому числі нафтове ембарго, вже в цьому році, що означає зростання пропозиції на ринку на мільйон барелів щодня, констатують експерти.

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У 2012 році уряд ІРІ припинив, у відповідь на санкції західних країн, продаж нафти США і Великій Британії, а з початку 2013-го - і Євросоюзу. До санкцій Іран направляв на експорт майже 2,5 млн барелів. Зараз Іран виробляє 2,85 млн барелів, він четвертий в світі виробник нафти (дані Bloomberg), а експортує лише близько 1 млн барелів на день, в основному в Китай та інші азіатські країни. Проте країна вже виявила готовність збільшити поставки, якщо обмеження будуть зняті.

Незважаючи на те, що домовленості щодо зняття санкцій носять попередній характер, спостерігачі вірять в можливість зростання пропозиції, а значить, і падіння цін вже в цьому році.

З поверненням Ірану серйозно загостриться ситуація для інших світових нафтовиробників, і в першу чергу для Росії, яка вже зараз потерпає від рекордно низьких цін на нафту.

Ціна бареля може опуститися до $20, якщо Америка продовжить нарощувати видобуток нафти, враховуючи, що за підсумками року США стали світовим виробником палива.

А Європа, за словами спостерігачів, отримає альтернативного Росії постачальника енергоресурсів. До ембарго іранський імпорт нафти в Італію, Іспанію і Грецію становив 13-15%.

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Саме повноцінне повернення Ірану на нафтовий ринок, а зовсім не примирення Тегерана з Вашингтоном і Брюсселем і потенційне закриття і так не надто відкритого ринку ІРІ для Москви, може боляче вдарити по економічним інтересам Росії. Щорічний товарообіг Москви і Тегерана становить менше $1 млрд, а товарообіг між Іраном і США в умовах санкцій спостерігачі оцінюють в $5 млрд (офіційна статистика не ведеться).

В Ірані обережно коментують досягнуті домовленості. Агентство Fars вказує, що, хоча і досягнуто прогресу, ряд важливих технічних питань залишається невирішеним. Іранський президент Хасан Роухані, якого цитує IRNA, заявив, що підготовка фінального документа стартує вже в п'ятницю, протягом трьох місяців він повинен бути повністю готовий.

Тегерану за умовами попередньої угоди доведеться істотно скоротити ядерну експансію.

В основних параметрах плану зазначено, що Іран протягом 15 років не буде будувати ніяких нових об'єктів для збагачення урану, повинен призупинити дві третини потужностей з його збагачення і скоротити кількість центрифуг з 19 тис. до 6104. З них 5060 продовжать роботу з промислового збагачення на заводі в Натанзі, а ще 1 тис. буде використана виключно для наукових цілей в дослідницькому центрі Фордо. При цьому Іран зобов'язується використовувати тільки центрифуги першого покоління IR-1s, а решту під наглядом МАГАТЕ помістити в спецсховища.

Зі свого боку, Тегеран отримав реальну перспективу зняття санкцій, і європейських, і американських, правда, тільки після укладення горезвісної всеосяжної угоди з іранського атому, що може відбутися до 30 червня.