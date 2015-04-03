«Нафтогаз» перерахував «Газпрому» $30 мільйонів передоплати за новим контрактом

Найбільший державний енергохолдинг «Нафтогаз України» перерахував російському «Газпрому» перший транш у розмірі 30 млн дол. як передоплату за поставки природного газу за новим контрактом, який було укладено між компаніями ввечері 1 квітня.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі НАК.

«Вчора заплатили 30 млн дол.», - зазначили в компанії.

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Як повідомляв УНІАН, увечері 1 квітня «Нафтогаз» і «Газпром» підписали тримісячний контракт на поставки російського газу в Україну за ціною 248 дол. за тис. кубометрів. За словами міністра енергетики Володимира Демчишина, ціна європейського газу для України на сьогодні становить близько 270 дол. за тис. кубометрів.

При цьому міністр заявив, що Україна продовжить закупівлю газу на європейському ринку, незважаючи на зниження ціни на російське паливо.