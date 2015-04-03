Goldman Sachs очікує падіння цін на нафту влітку до $40

Світові ціни на нафту в літні місяці можуть знизитися до 40 доларів за барель, однак падіння нижче 25 доларів, як і зростання вище 100 доларів за барель у короткостроковій перспективі виглядають малоймовірним, вважає голова європейського центру енергетичних досліджень Goldman Sachs Мішель Делла Вінья, передає Прайм.

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На його думку, надлишок сировини на ринку, який призвів до здешевлення "чорного золота", створили країни, що не входять в ОПЕК, зокрема, одна з причин - зростання видобутку сланцевої нафти в США.

"Я думаю, ринок зрозумів, що коригування (цін - ред.) залежить від видобутку на суші США, і саме на цьому ринок сфокусував свою увагу. Коригування вже почалися там. Очевидно, що зниження (видобутку - ред.) ОПЕК допоможе відновити рівновагу (цін - ред.) швидше, але, врешті-решт, саме країни, що не входять в ОПЕК, повинні вирішити питання з надлишком (сировини на ринку - ред.), який вони створили", - сказав експерт Goldman Sachs каналу CNBC.

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Що стосується ОПЕК, Делла Вінья вважає, що не варто очікувати скорочення нафтовим картелем квот на видобуток нафти за підсумками засідання в червні.

З літа минулого року нафтові котирування знизилися більш ніж удвічі, на початку поточного року наблизившись до позначки в 45 доларів за барель за маркою Brent.

Рішення ОПЕК від 27 листопада 2014 року зберегти квоту на видобуток нафти на рівні 30 мільйонів барелів на день посилило обвал цін. Між тим наприкінці січня - початку лютого ціни на нафту стали демонструвати зростання - до рівня в 60 доларів за барель Brent.