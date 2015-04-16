«Енергоатом» повідомить СБУ про недостовірні публікації деяких медіа

Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» повідомить у Службу безпеки України про поширення деякими українськими засобами масової інформації недостовірних публікацій щодо будівництва сховища відпрацьованого ядерного палива (ВЯП) в Чорнобильській зоні відчуження, йдеться в повідомленні компанії.

«Публікації в провідних українських ЗМІ, які гальмують роботу НАЕК «Енергоатом» щодо зменшення залежності атомної галузі від російського монополіста, змушують компанію вдатися до принципової оцінки діяльності таких ЗМІ», - підкреслюють в держкомпанії.

Згідно з повідомленням, 31 березня деякі ЗМІ поширили інформацію, якою залякують киян будівництвом сховища ВЯП у зоні відчуження ЧАЕС, де вже працює одне і будується друге таке сховище. При цьому медіа повністю проігнорували всі позиції «за» і будь-яку інформацію про технічну суть проекту.

У компанії розповіли, що будівництво Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) гальмувалося 11 років для збереження залежності України від російського ядерного палива, а також від послуг з її переробки.

«Звертаємо увагу, що Україна всі ці 11 років затримки реалізації проекту змушена витрачати не менше 200 млн дол. щорічно на оплату послуг РФ. У той же час у США, Китаї та Європі це завдання безпечно і економічно вирішується будівництвом «сухих» сховищ», - відзначають в «Енергоатомі», додавши, що початок реалізації проекту минулого року спровокував потік замовних публікацій проти «Енергоатому».

При цьому в компанії звернулися до журналістів з проханням об'єктивно оцінювати роботу «Енергоатому» і не піддаватися на написання замовних матеріалів, які спрямовані проти енергетичної безпеки України.

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Як повідомляв УНІАН, держкомпанія «Енергоатом», оператор всіх діючих АЕС в Україні, заплатить американської компанії Holtec International до кінця 2020 року майже 300 млн дол. за устаткування для Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива в Чорнобильській зоні.

Кабінет міністрів України наприкінці квітня 2014 року прийняв рішення виділити земельну ділянку під будівництво ЦСВЯП у зоні відчуження Чорнобильської атомної електростанції.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» - найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На НАЕК «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.