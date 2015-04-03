"Газпром" відкликав позов проти Литви з арбітражу ООН

Арбітражний суд при комісії ООН з права міжнародної торгівлі (UNCITRAL) припинив справу проти Литви, розпочату у 2012 році за позовом "Газпрому" при цьому позов відкликав сам "Газпром", пише в п'ятницю газета "Комерсант" з посиланням на литовське Міненерго.

Російська монополія, яка володіла 37% у ключовій газовій компанії Литви Lietuvos dujos, домагалася скасування вимог Вільнюса про розділення компанії і вихід "Газпрому" з газотранспортних активів згідно з Третім енергопакетом ЄС. Починаючи розгляд, вона стверджувала, що вибраний Литвою спосіб застосування енергопакету порушує міжурядову угоду між РФ і Литвою від 1990 року про взаємний захист інвестицій.

"Газпром" з 2004 року був одним із основних акціонерів Lietuvos dujos, яка займалася імпортом, транзитом, продажем і розподілом газу в Литві. Вільнюс наполягав на розділенні компанії за видами діяльності, і в середині 2013 року бізнес по магістральних постачаннях газу був виділений в окрему структуру Amber Grid, а восени 2014 року постачання газу внутрішнім споживачам передали Lietuvos duju tiekimas.

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Литва наполягала на тому, щоб "Газпром" відмовився від частки в газотранспортних активах "старої" Lietuvos dujos, які перейшли в Amber Grid. Однак монополія довго опиралася цьому, оскільки втрачала контроль над газопроводом, через який забезпечується Калінінградська область.

Литва, у свою чергу, подала кілька позовів, у тому числі в Стокгольмський арбітраж, де Вільнюс вимагає від "Газпрому" повернути близько 1,5 млрд євро переплати в 2004-2012 роках. В середині 2014 року сторони дійшли компромісу: "Газпром" надав Литві знижку на газ 20% і продав литовському уряду свої частки в Lietuvos dujos і Amber Grid за 121 млн євро.

У "Газпромі" виданню підтвердили, що компанія відкликала позов до UNCITRAL, оскільки "ні для чого вже списи ламати". Але свій позов Литва з Стокгольмського арбітражу не відкликала, слухання по суті повинні відбутися в липні.