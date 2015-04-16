Президент «Енергоатому» задекларував 738 тисяч гривень доходу за 2014 рік

Президент Національної атомної енергогенеруючої компанії «Енергоатом» Юрій Недашковський у 2014 році отримав 737,7 тис. грн доходу, який повністю складається із заробітної плати.

Про це йдеться в декларації Недашковського, розміщеній на сайті держкомпанії.

Згідно з документом, доходи членів його сім'ї за 2014 рік становили 100,4 тис. грн, вся сума яких - це заробітна плата.

Відповідно до декларації, президент «Енергоатому» володіє квартирою у Києві загальною площею 212,2 кв. м, легковим автомобілем Suzuki SX-4 c об'ємом двигуна 1586 куб. см. 2012 року випуску, а також земельною ділянкою в Одеській області площею 504 кв. м.

На утримання майна голови "Енергоатому" у 2014 році було витрачено 23,1 тис. грн

Також повідомляється, що на рахунках в банках Недашковський зберігає 47,6 тис. грн. При цьому він додатково повідомив, що станом на 1 січня 2015 року його готівкові заощадження становили 260 тис. грн, 22 тис. євро і 12,1 тис. дол.

Крім того, члени сім'ї Недашковського мають 14,5 тис. грн на рахунках у банках.

Читайте також«Енергоатом» готовий сприяти ГПУ в перевірці діяльності компаніїДовідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» - найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва близько 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України.

На НАЕК «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.