Президент «Енергоатому» задекларував 738 тисяч гривень доходу за 2014 рік
Доходи членів сім'ї Недашковського за 2014 рік становлять 100,4 тис. грн, уся сума яких припадає на заробітну плату.
Президент Національної атомної енергогенеруючої компанії «Енергоатом» Юрій Недашковський у 2014 році отримав 737,7 тис. грн доходу, який повністю складається із заробітної плати.
Про це йдеться в декларації Недашковського, розміщеній на сайті держкомпанії.
Згідно з документом, доходи членів його сім'ї за 2014 рік становили 100,4 тис. грн, вся сума яких - це заробітна плата.
Відповідно до декларації, президент «Енергоатому» володіє квартирою у Києві загальною площею 212,2 кв. м, легковим автомобілем Suzuki SX-4 c об'ємом двигуна 1586 куб. см. 2012 року випуску, а також земельною ділянкою в Одеській області площею 504 кв. м.
На утримання майна голови "Енергоатому" у 2014 році було витрачено 23,1 тис. грн
Також повідомляється, що на рахунках в банках Недашковський зберігає 47,6 тис. грн. При цьому він додатково повідомив, що станом на 1 січня 2015 року його готівкові заощадження становили 260 тис. грн, 22 тис. євро і 12,1 тис. дол.
Крім того, члени сім'ї Недашковського мають 14,5 тис. грн на рахунках у банках.
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На НАЕК «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.