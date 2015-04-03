Голова Нафтогазу: знизити ціну на газ змусив Росію реверс з Європи

Реверсні постачання газу з країн Європи – єдина причина, чому «Газпром» знизив для України ціну на блакитне паливо.

Про це сказав голова правління компанії «Нафтогаз України» Андрій Коболєв в ефірі Радіо Свобода.

На його думку, Україна має продовжувати збільшувати реверсні потужності постачання газу.

«Стратегія, яку ми пропонуємо уряду, дуже проста. Як би там не розвивались відносини з «Газпромом», нам потрібно продовжувати збільшувати реверсні потужності, використовувати їх у доцільному обсязі і завжди мати альтернативу. Єдина причина, чому з’явилася ця низька ціна з боку Російської Федерації, тому що вони розуміють: якщо не будуть конкурувати – дуже швидко їхній газ буде замінено європейським газом повністю», – сказав Коболєв.

Він додав, що нині Україна сподівається підписати нову угоду, яка гартуватиме постачання газу з Росії до кінця розгляду позовів у Стокгольмському арбітражному суді.

Читайте також«Нафтогаз» перерахував «Газпрому» $30 мільйонів передоплати за новим контрактомГолова правління російського «Газпрому» Олексій Міллер, повідомив, що ціна на російський газ для «Нафтогазу України» до кінця червня з урахуванням знижки у 100 доларів становитиме 247,18 доларів за тисячу кубометрів.

Міністр енергетики України Володимир Демчишин сподівається, що на тристоронніх переговорах за участю ЄС 13-14 квітня вдасться остаточно юридично закріпити умови закупівлі російського газу на період до кінця майбутнього опалювального сезону 2015-2016 років.