Борги холдингу Фірташа перед "Нафтогазом" стягуються через суди - Коболєв

Про це в ефірі одного з телеканалів заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, пише ZN.UA.

"Так склалося, що передані справи щодо групи Фірташа, знайшли свій розвиток сьогодні. Сьогодні МВС відкрило кримінальну справу щодо примусового стягнення: частину ми стягнули в судах, частину ми забрали газом, решта призведе до кримінальної справи, яку було відкрито кілька днів тому, сподіваюся, вона допоможе", - сказав Коболєв.

Читайте такожМВС розслідує факт розкрадання заводами Фірташа понад 2,3 мільярда гривень

Левова частка боргів за природний газ, поставлений компаніями "Нафтогазу" ряду хімічних підприємств холдингу, сформовані в попередні роки.

"Минула влада накопичила величезну кількість боргів. З покриття дефіциту НАК "Нафтогаз України" минулого року 2/3 - це проблеми минулих періодів, частину з них ми поступово повертаємо, справи передані в прокуратуру", - підкреслив Андрій Коболєв.