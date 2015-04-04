Українці споживають на мільярд кубометрів газу більше, ніж видобувається в країні

Про це заявив глава компанії "Нафтогаз України" Андрій Коболєв в ефірі каналу 112 Україна, пише ZN.UA.

Один з учасників програми запитав, скільки в Україні видобувається власного газу, Коболєв відповів на питання: "20 млрд кубічних метрів газу".

Він також додав, що українці споживають 21 млрд куб. м газу, а собівартість українського газу становить приблизно 4,2 тис. грн.

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Україна буде розширювати імпорт газу з країн Євросоюзу, заявив 3 квітня голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

Рентні ставки на видобуток газу в Україні можуть бути переглянуті. 2 квітня у Міністерстві фінансів України відбулося перше засідання робочої групи для знаходження оптимальної моделі оподаткування для газодобувних компаній.

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