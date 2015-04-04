Білорусь через падіння російського рубля припинила постачання бензину до РФ

Білорусь призупинила постачання до Росії нафтопродуктів в очікуванні сприятливої цінової кон'юнктури.

Про це журналістам повідомив заступник прем'єр-міністра Володимир Семашко, передає БЕЛТА.

Зачіпаючи тему поставок нафтопродуктів до Росії, віце-прем'єр зазначив, що в цій частині є нюанси у зв'язку з падінням курсу російського рубля.

"Росія витримує свою цінову політику, сьогодні ціни не зростають, в тому числі на паливо. Якщо нещодавно вартість бензину доходила до 90 центів за літр, то сьогодні - 50-54 цента в залежності від марки бензину", - сказав він.

"У цій ситуації для нас постачання в Росію окремих бензинів дає збиток приблизно в $100 за тонну. Ми не можемо собі цього дозволити, тому скористалися положенням, яке прописано в угоді про створення ЄАЕС. Якщо ціна на нафтопродукти нижче тієї, за яою можна продати їх на інші ринки, ми маємо право тимчасово такі продукти не поставляти", - зазначив Володимир Семашко, додавши, що російська сторона поставилася до цього з розумінням.

"Зміниться кон'юнктура, ціни зростуть, значить, ми будемо поставляти", - підкреслив віце-прем'єр.

При цьому він поінформував, що баланс поставок нафти і нафтопродуктів на другий квартал вже підписаний. Забезпечено 100-відсоткове завантаження нафтою білоруських заводів