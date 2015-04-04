РФ продовжує поставляти газ на окупований Донбас, але хоче отримувати гроші від України

Росія продовжує поставляти газ на окупований Донбас, але хоче отримувати оплату за нього від України.

Як повідомляє РИА Новости, міністр енергетики РФ Олександр Новак заявив журналістам: «Так, тривають (поставки газу). Я точну цифру сказати не можу, але це близько 400 мільйонів кубічних метрів поставлено».

За його словами, «Газпром» і «Нафтогаз України» перебувають у постійному процесі переговорів щодо постачання газу на Донбас. «Цей процес вирішується між двома комерційними компаніями. Вони вже в цьому процесі. Вони вже обговорюють», - сказав Новак, відповідаючи на запитання, коли «Газпром» і «Нафтогаз» зможуть почати обговорення поставок газу на Донбас.

За словами Новака, «Газпром» виставляє рахунки на повний обсяг, а «Нафтогаз» їх не визнає. «Далі це питання вирішується через затверджені цивільно-правові норми», - сказав Новак.

Також він заявив, що постачання газу з РФ в Україну почнуться з квітня «незалежно від ситуації з оплатою боргу Києвом». «Про оплату боргу. Ми з ними у суді. Ні, ми зараз із ними в режимі попередньої оплати. Наскільки я знаю, вони заплатили 30 мільйонів доларів... Відповідно, будуть поставки газу за цією ціною», - сказав Новак.

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Як повідомляв УНІАН, 20 лютого прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв заявив, що Росія почала поставляти газ на Донбас «на підставі звернення газових структур «невизнаних республік». «Деякий час тому українські структури припинили постачання газу на територію «невизнаних республік» - Донецька та Луганська. І незважаючи, до речі, на всі запевнення про те, що вони готові відновити газопостачання за стандартною схемою не відновлено. Газ за стандартною схемою на територію цих невизнаних утворень не постачається», - сказав Медведєв.

Україна відмовилася оплачувати ці поставки.

26 лютого в «Газпромі» заявили, що готові «винести за дужки» постачання газу на окупований Донбас і подати газ на зазначені НАК «Нафтогаз України» точки входу, попередньої оплати вистачить до кінця тижня.