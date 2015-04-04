РФ погрожує Україні судом за відмову оплачувати поставки газу на окупований Донбас

Глава Міненерго РФ Олександр Новак погрожує Україні судом за відмову оплачувати поставки російського газу на Донбас.

В інтерв'ю в програмі «Вести в субботу с Сергеем Брилевым» на телеканалі «Россия-1» Новак сказав: «Сьогодні дійсно формується дебіторська заборгованість за тими поставками, які йдуть на «південний схід» України. Є два шляхи. Або це позасудовий порядок - між собою домовляться дві комерційні компанії («Газпром» і «Нафтогаз України»). І все-таки відбудуться взаєморозрахунки. Або це питання буде вирішуватися в суді».

Він заявив, що кошти при будь-якому результаті будуть стягнуті з української сторони у відповідності з довгостроковим контрактом «Газпрому» і «Нафтогазу» від 2009 року.

На запитання, чи мали місце в переговорах РФ із Україною аргументи «якщо ви не хочете платити за поставки «ДНР» і «ЛНР», то ви де-факто визнаєте, що вони вже поза Україною», Новак відповів: «Ми, безумовно, використовували й такі аргументи. Наші колеги в рамках переговорів із енергетичних ресурсів відмовлялися обговорювати загалом ситуацію, пов'язану з політичними відносинами всередині України..., незважаючи на те, що вони приймають економічні методи, припустимо, непостачання газу».

«Ці питання, скажімо так, вони не обговорюють. На одних із переговорів 20 березня ми піднімали питання, в тому числі й про виконання мінських угод. Але, на жаль, українська сторона відмовилася, в принципі, обговорювати це питання», - додав Новак.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Новак заявив, що на окупований Донбас «Газпром» поставив близько 400 млн кубометрів газу.

20 лютого прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв заявив, що Росія почала поставляти газ на Донбас «на підставі звернення газових структур «невизнаних республік». «Деякий час тому українські структури припинили постачання газу на територію «невизнаних республік» - Донецька та Луганська. І незважаючи, до речі, на всі запевнення про те, що вони готові відновити газопостачання за стандартною схемою не відновлено. Газ за стандартною схемою на територію цих невизнаних утворень не постачається», - сказав Медведєв.

Україна відмовилася оплачувати ці поставки.

26 лютого в «Газпромі» заявили, що готові «винести за дужки» постачання газу на Донбас і подати газ на зазначені НАК «Нафтогаз України» точки входу, попередньої оплати вистачить до кінця тижня.