Росія знову погрожує Україні судом через реверс газу з Євросоюзу

«Нафтогаз України» подав заявку на імпорт із РФ у квітні 1 млрд кубометрів газу.

Про це глава Міненерго РФ Олександр Новак сказав в інтерв'ю в програмі «Вести в субботу с Сергеем Брилевым» на телеканалі «Россия-1».

«На квітень місяць «Нафтогаз» заявив 1 мільярд кубічних метрів газу», - сказав Новак.

Читайте такожРФ погрожує Україні судом за відмову оплачувати поставки газу на окупований ДонбасВін заявив, що Росія може висунути правові претензії у зв'язку з реверсними поставками газу в Україну з Європи. «Якщо це віртуальний реверс, безумовно, він, на наш погляд, незаконний. Якщо ж це фізичний реверс газу, коли йдуть фізичні обсяги поставок газу в зворотному напрямку, тоді це, звичайно, відповідає чинному законодавству, чинними контрактами. Тому це питання, на наш погляд, не таке просте, і його сьогодні вивчають юристи. Можливо, що за окремими контрактами будуть проводитися й правові претензії», - сказав Новак.

Як повідомляв УНІАН, 3 квітня «Нафтогаз України» перевів «Газпрому» перший транш у розмірі 30 млн доларів як попередню оплату за поставки газу за новим контрактом, який було укладено між компаніями ввечері 1 квітня.