Порошенко допустив зниження тарифів на газ

Про це президент України Петро Порошенко заявив в інтерв'ю "5 каналу".

"Ми диверсифікували поставку енергоносіїв, і ми сьогодні не залежимо більше від жодної країни", - запевнив глава держави.

Він також нагадав про досягнуті домовленості щодо реверсу газу з керівниками країн Європейського Союзу, що істотно підвищує енергонезалежність України.

Читайте такожГолова Нафтогазу: знизити ціну на газ змусив Росію реверс з Європи

“Я думаю, що врешті-решт це має призвести до того, що тарифи... нарешті почнуть знижуватися, у тому числі для промислових підприємств”, - сказав президент.

Раніше повідомлялось, що Національний банк України в 2015 році очікує середню ціну на імпортний газ у розмірі 287,1 дол. за тис. кубометрів, говориться в інфляційному звіті банку. Крім цього, НБУ в 2015 році прогнозує зниження дефіциту НАК «Нафтогаз України» порівняно з 2014 роком до 58 млрд грн з 110 млрд грн. У 2016 році дефіцит «Нафтогазу» має становити 5,4 млрд грн.