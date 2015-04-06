Ціни на нафту піднялися майже до $56 після падіння напередодні

Світові ціни на нафту сьогодні демонструють позитивну динаміку після падіння в четвер, повідомляє Прайм.

Станом на 7.18 за київським часом вартість травневого ф'ючерса на північноморську суміш нафти марки BrentBR1 +0,09% збільшувалася на 1,36% - до 55,71 долара за барель. Ціна травневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла на 2,04% - до 50,14 долара за барель. Ринки були закриті у п'ятницю напередодні католицької Пасхи, і ціни на нафту не змогли відскочити після зниження.

Вартість нафти різко знижувалася в четвер на тлі укладання угод "шістки" міжнародних посередників з Іраном. Сторони домовилися, що дві третини іранських потужностей зі збагачення урану буде припинено протягом десяти років. ЄС припинить санкції проти Ірану за умови виконання ним досягнутих домовленостей. США зніматимуть санкції проти Ірану по мірі виконання зобов'язань.

Читайте такожУгода щодо Ірану сильно підірве позиції Росії і обвалить ціни на енергоресурси - ЗМІПідтримку нафті також надає новина про те, що Саудівська Аравія підвищила ціни на всі травневі постачання нафти в Азію, зазначивши поліпшення попиту на "чорне золото".