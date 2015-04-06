Україна після підписання нового контракту з РФ знизила імпорт газу з Угорщини в 6 разів

Україна скоротила добові обсяги імпорту природного газу з Угорщини більш ніж у 6 разів після укладення нового контракту між НАК «Нафтогаз України» і «Газпромом», із ціною російського палива на 20-30 дол. нижчою за європейську.

Відповідні дані про різке падіння імпорту газу наводить угорський оператор ГТС - компанія FGSZ.

За оперативними даними угорської компанії, добові обсяги поставок газу в Україну наприкінці березня становили від 4,6 млн куб. м до 7,2 млн куб. м. Після укладення ввечері 1 квітня нового газового контракту між «Нафтогазом» і «Газпромом» імпорт «блакитного палива» 2 квітня скоротився до 1,909 млн кубометрів, а з 3 по 5 квітня становив майже 0,7 млн кубометрів.

Читайте такожУкраїна продовжить купувати газ у Європі, незважаючи на зниження ціни Росією Як повідомляв УНІАН, «Нафтогаз України» 2 квітня перевів російському «Газпрому» перший транш у розмірі 30 млн дол. як попередню оплату за поставки природного газу за новим контрактом.

Увечері 1 квітня «Нафтогаз» і «Газпром» підписали тримісячний контракт на поставки російського газу в Україну за ціною 248 дол. за тис. кубометрів. За словами міністра енергетики Володимира Демчишина, ціна європейського газу для України на сьогодні становить близько 270-280 дол. за тис. кубометрів.

При цьому міністр заявив, що Україна продовжить закупівлі газу на європейському ринку, незважаючи на зниження ціни на російське паливо.