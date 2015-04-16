«Енергоатом» вважає необґрунтованим продовження ревізії в компанії

Згідно з повідомленням, планова ревізія фінансово-господарської діяльності НАЕК «Енергоатом» та її відокремлених підрозділів - АЕС України за період із вересня 2013 року по січень поточного року розпочалася 13 січня 2015 року.

У компанії зазначають, що ревізія неодноразово зупинялася і поновлювалася. В останніх напрямках на ревізію перевіряючих кінцевий термін було визначено 27 березня 2015 року. Проте пізніше Держфінінспекція знову повідомила про призупинення проведення ревізії з 26 по 31 березня і про відновлення її з 1 квітня.

30 березня «Енергоатом» отримав від Держфінінспекції позов про надання дозволу на подовження термінів проведення планової ревізії, який суд розгляне 7 квітня.

У повідомленні наводяться слова виконавчого директора з юридичних питань та супроводження процедур закупівель Наталії Мусевич, яка розповіла, що ДФІ ще в лютому знала про неможливість завершити ревізію у визначений термін.

«У позові Держфінінспекція пише, що в лютому з'ясувалося, що вони не можуть завершити цю ревізію, оскільки деякі підприємства не допустили працівників територіальних органів Держфінінспекції до проведення зустрічних перевірок, деякі необхідні для ревізії документи було вилучено раніше правоохоронними органами, а також не встановлено місцезнаходження ряду суб'єктів господарювання, які мали взаєморозрахунки з об'єктом контролю. ДФІ протягом лютого-березня поточного року направила відповідні запити до Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України, МВС та Державної фіскальної служби. При цьому в позові наголошується, що саме відсутність відповіді на ці запити робить неможливим якісне і всебічне здійснення державного контролю під час проведення планової виїзної ревізії «Енергоатому» та його підрозділів», - сказала Мусевич.

«Позиція компанії полягає в тому, що ми також зацікавлені в об'єктивних результатах ревізії. За весь час її проведення всі підрозділи «Енергоатому» співпрацювали з ревізорами», - додала Мусевич.

При цьому вона розповіла, що ДФІ у своєму позові посилається на закон, у якому йдеться, що тривалість планової ревізії не повинна перевищувати 30 робочих днів, а за рішенням суду цей термін може бути продовжено на 15 робочих днів. Разом із тим, Мусевич наголосила, що згідно з постановою Кабміну №550 «Про затвердження Порядку проведення інспектування Державною фінансовою інспекцією, її територіальних органів» визначено, що планова виїзна ревізія повинна бути закінчена протягом 60 робочих днів.

«Цей термін закінчився 7 квітня, і він є преклюзивним, тобто таким, який не може бути продовжений», - зазначила Мусевич.

Разом із тим, заступник головного бухгалтера Ольга Пилипенко розповіла, що, починаючи перевірку, Держфінінспекція знала про неможливість провести ревізію у встановлені терміни через підготовку «Енергоатомом» у цей період фінансової звітності. За її словами, фінансова звітність (крім зведеної та консолідованої) подається підприємствами не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом, а річна - не пізніше 28 лютого наступного за звітним роком.

«Тобто, починаючи ревізію фінансово-господарської діяльності з 13 січня і повідомляючи про орієнтовний термін закінчення ревізії 19 лютого, Державна фінансова інспекція вже наперед знала, що проведення ревізії в такі термніи неможливе, оскільки на дату орієнтовного закінчення ревізії фінансова звітність ДП «НАЕК «Енергоатом» не буде складена і здана у відповідні органи», - наголосила Пилипенко.

Як повідомляв УНІАН, на початку березня Кабінет міністрів, у рамках боротьби з проявами корупції та перевірки роботи органів виконавчої влади, ініціював проведення службового розслідування стосовно керівництва Державної фінансової інспекції та усунув голову відомства Миколу Гордієнка від виконання своїх обов'язків.

Керівництву відомства ставили у провину три пункти - необ'єктивність проведення фінансової перевірки концерну «Антонов», зловживання аудиторів фінансової інспекції під час проведення аудиту держкомпаній і відсутність дієвого контролю за державним майном і державними коштами, який повинен був здійснюватися Держфінінспекцією.

У відповідь відсторонений від посади голова Держфінінспекції Гордієнко повідомив про зловживання уряду, виявлені у 2014 році, на суму понад 7,5 млрд грн. Ішлося, за словами Гордієнка, про зловживання в «Укрпошті», «Укргазвидобуванні», «Енергоатомі» та про зловживання в «Нафтогазі» на суму понад 4,5 млрд грн.

У свою чергу, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк відразу ж звернувся до генерального прокурора України Віктора Шокіна з тим, щоб Генпрокуратура почала розслідування висловлених звинувачень проти уряду.

4 квітня Кабмін звільнив Гордієнка з посади голови ДФІ й передав матеріали службового розслідування до Генеральної прокуратури.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» - найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На НАЕК «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.