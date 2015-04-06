Держава не знає достовірної інформації про фінансові потоки газовидобувних компаній - ДФС

Про це під час круглого столу заявив начальник управління ресурсних, рентних та неподаткових платежів Департаменту оподаткування юридичних осіб Державної фіскальної служби Олександр Шумський у відповідь на вимоги газовидобувних компаній знизити рентні платежі.

«Відповідно, я не знаю, яким чином на сьогоднішній день підприємства формують свої витрати і як вони підраховують свої доходи», - зазначив представник Державної фіскальної служби, уточнивши, що відповідний закон уже 15 років не утверджує Міненерговугілля, хоча зобов'язане було зробити це ще у 2000 році.

Державна фіскальна служба також вважає, що перш ніж обговорювати питання про зниження ставок рентних платежів, Міненерговугілля має вести постійні контроль виконання газовидобувними компаніями інвестиційних зобов'язань.

«Якщо ми хочемо щось змінити, щоб було приємно й інвесторам, і державі, то давайте говорити так: держава знизить ставку до 28%, але зобов'яже інвесторів виконати хоча б ті інвестиційні зобов'язання, про які вони розповідають», - сказав Шумський.

Він повідомив, що газодобувні компанії скаржаться на позбавлення можливості інвестувати в нафтогазову галузь через високі рентні платежі, хоча перевірити вже виконані інвестиції неможливо. Причиною цього, за словами Шумського, є відсутність принципів контролю виконання інвестиційних проектів, розробку яких Міністерство енергетики і вугільної промисловості не веде протягом шести років.

«Ще у 2009 році в законі про нафту і газ з'явилася норма про те, що Міністерство палива і енергетики повинно було розробити відповідні принципи формування інвестиційних проектів, затверджувати їх, розглядати. Відповідно, мати живцем базу інформації про те, які інвестиції є, чого вони варті, як вони рухаються і на якій стадії розвитку вони знаходяться», - сказав податківець.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці грудня 2014 року Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до Податкового кодексу України. Згідно з законом, підвищене оподаткування приватних нафтогазовидобувних компаній запроваджується на постійній основі, а не як планувалося раніше - на рік. Зокрема, для нафти - 45% при видобутку до 5 км, 21% - понад 5 км. Для природного газу, який реалізується не для потреб населення, - 55% при видобутку до 5 км, 28% - при заляганні понад 5 км.

Для компаній, які ведуть видобуток вуглеводнів за договорами спільної діяльності, незалежно від глибини залягання ресурсів, рентна ставка становитиме: у 1-му кварталі 2015 року - 60%; у 2-му кварталі - 65%; у 3-му кварталі - 70%.

Низка приватних газовидобувних компаній, акції яких котируються на європейських біржах, неодноразово заявляли про перегляд своїх інвестиційних програм в Україні після схвалення Верховною Радою податкових ініціатив уряду, що призведе до зниження бурових робіт й 2015 році й падіння видобутку газу.