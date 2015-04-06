«Укргазвидобування» хоче продавати газ населенню без участі «Нафтогазу»

Про це під час круглого столу заявив начальник планово-економічного управління «Укргазвидобування» Олексій Біліченко, додавши, що за нинішнього фінансування компанія не має коштів на збільшення видобутку газу.

«Єдина компанія, яка постачає газ для населення, - це «Укргазвидобування». Тут було б не все так погано, якщо б між нами і населенням не стояв «Нафтогаз», - сказав Біліченко.

Він зазначив, що через це «Укргазвидобування» не має жодних важелів впливу на управління своєю ліквідністю.

За його словами, до 1 квітня поточного року компанія продавала газ за ціною 349 грн за тис. куб. м без урахування ПДВ. При цьому навіть за такої низької ціни «Нафтогаз» за 2013 рік збільшив борг перед компанією на 2,2 млрд грн.

«Можна уявити собі, що відбувалося в компанії - збільшився кредитний портфель в результаті стрибка курсу долара та інше», - додав Біліченко.

При цьому він розповів, що з 1 квітня відпускна ціна продажу газу компанією зросла до 1590 грн, однак у той же час зросли і рентні ставки за видобуток газу. Таким чином, за словами Біліченко, збільшення доходів компанії буде незначним, і його вистачить лише на перекриття витрат, які виникають у зв'язку з курсом долара і загальним інфляційним процесом в країні.

Разом з тим, представник держкомпанії очікує погіршення фінансування навіть після збільшення відпускної ціни видобутого газу.

«Нафтогаз» від населення за підвищеною ціною влітку і на початку осені засобів отримувати не буде, тому що знижується споживання газу в цей період, і ми не будемо отримувати оплату або будемо отримувати на рівні 349 грн при нарахованих податках на 1590 грн», - повідомив Біліченко.

За його словами, за рентної ставки 70% загальні податкові платежі компанії зростуть у 4,5 разу - до 1,8 млрд грн у місяць.

«Якщо ми раніше в місяць платили близько 400-500 млн грн усіх податків, то після збільшення податків з квітня ми будемо платити близько 1,8 млрд грн у місяць. Але грошей «Укргазвыдобування» мати не буде. Ми будемо не те що не вкладати у розвиток, а будемо постійними боржниками перед бюджетом», - підкреслив представник держкомпанії.

За його словами, висока рентна ставка буде позбавляти компанію всіх коштів, які можна було спрямувати на інвестиції.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2014 року компанія «Укргазвидобування» задекларувала 1,4 млрд грн чистого прибутку. Це в 160 раз більше, ніж в 2013 році, коли чистий прибуток становив 8,9 млн грн.

Навесні 2014 року Генпрокуратура повідомила, що підозрює голову спостережної ради компанії ВЕТЕК Сергія Курченка в розкраданні майна держпідприємства "Укргазвидобування" та завданні збитків державі в розмірі понад 1 млрд грн.

Восени 2014 року правоохоронні органи повідомили, що проводять розслідування проти нового керівництва «Укргазвидобування» на чолі з Сергієм Костюком. Останнього підозрюють у нанесенні збитків державі з продажу скрапленого газу за заниженими цінами компанії, підконтрольній народному депутатові Ігорю Єремеєву.

На початку березня понад 50 народних депутатів поставили свої підписи під зверненням до перших осіб держави - президента Петра Порошенка, прем'єра Арсенія Яценюка і секретаря Ради нацбезпеки Олександра Турчинова. У ньому депутати просять звільнити главу «Укргазвидобування» Сергія Костюка та його заступника Вадима Шленчака.

На думку депутатів, схеми заробітків на «Укргазвидобування», створені ще за Януковича, існують досі.

З 1 квітня тариф на природний газ для населення подорожчав у 3-6 разів. Уряд вважає це підвищення справедливим і заявляє, що в тарифі на газ для українців закладена вартість імпортного «блакитного палива», ціна якого в середньому становить близько 300 дол.

Довідка УНІАН. «Укргазвидобування» - найбільша газовидобувна компанія України. До складу компанії входять 4 газопромислових управління «Шебелінкагазвидобування», «Полтавагазвидобування», «Харьковгазвидобування» і «Львовгазвидобування».

100% акцій компанії належать НАК «Нафтогаз України».

Україна у 2014 році скоротила видобуток природного газу порівняно з 2013 роком на 4,7% - до 20,5 млрд куб. м з 21,5 млрд куб. м. З цього обсягу 15,1 млрд куб. м припадає на держкомпанію «Укргазвидобування».