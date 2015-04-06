Запаси вугілля на українських ТЕС за тиждень скоротилися майже на 20%

Згідно з повідомленням, із загального обсягу палива 253,3 тис. тонн припадає на антрацитове вугілля, яке в Україні в дефіциті. При цьому, їх запаси за тиждень зросли на 3,4%.

Також повідомляється, що станом на 5 квітня в роботі були 29 вугільних енергоблоків ТЕС загальною потужністю 5 769 МВт.

Атомні електростанції працювали на навантаженні 10 875 МВт.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2014 року в Україні спостерігалися віялові відключення електроенергії, які були пов'язані з дефіцитом вугілля енергетичних марок на складах ТЕС через військові дії на Донбасі, де розташована більшість шахт.

Зараз країна покриває дефіцит генеруючих потужностей в енергосистемі, здійснюючи імпорт електроенергії з Росії.

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Довідка УНІАН. Національна енергетична компанія «Укренерго» здійснює експлуатацію магістральних і міждержавних ліній електропередачі, а також централізовану диспетчеризацію Об'єднаної енергосистеми країни. НЕК є державним підприємством, перебуває у підпорядкуванні Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.