Європейський газ у першому кварталі коштував Україні на $33 дешевше за російський

14:28, 06 квітня 2015
Енергетика
262

У січні-березні газ із ЄС імпортувався за середньою ціною 304 долара за тисячу кубометрів, із РФ - за 337 доларів.

Украина диверсифицирует поставки газа / Фото УНИАН

Найбільший в Україні державний енергохолдинг «Нафтогаз України» у першому кварталі 2015 року імпортував природний газ з ЄС за середньою ціною на 33 дол. нижче ціни за російське паливо.

Про це йдеться в презентації НАК «Нафтогаз України», представленій компанією на засіданні Національної ради реформ 30 березня.

Згідно з документом, у січні-березні 2015 року газ з ЄС імпортувався за середньою ціною 304 дол. за тис. кубометрів, з РФ - за 337 дол. за тис. кубометрів.

У четвертому кварталі 2014 року ціна на європейський газ становила 353 дол. за тис. кубометрів, з РФ - 385 дол. за тис. куб. м.

Читайте такожУкраїна після підписання нового контракту з РФ знизила імпорт газу з Угорщини в 6 разівІз квітня 2014 року до лютого 2015року «Нафтогаз», згідно з презентацією, заплатив за 17,3 млрд кубометрів природного газу 5,33 млрд дол., з яких 2,410 млрд дол. - європейським постачальникам.

Як повідомляв УНІАН, увечері 1 квітня «Нафтогаз» і «Газпром» підписали тримісячний контракт на поставку російського газу в Україну за ціною 248 дол. за тис. кубометрів. За словами міністра енергетики Володимира Демчишина, ціна європейського газу для України на сьогодні становить близько 270-280 дол. за тис. кубометрів.

При цьому міністр заявив, що Україна продовжить закупівлі газу на європейському ринку, незважаючи на зниження ціни на російське паливо.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter