Європейський газ у першому кварталі коштував Україні на $33 дешевше за російський

Найбільший в Україні державний енергохолдинг «Нафтогаз України» у першому кварталі 2015 року імпортував природний газ з ЄС за середньою ціною на 33 дол. нижче ціни за російське паливо.

Про це йдеться в презентації НАК «Нафтогаз України», представленій компанією на засіданні Національної ради реформ 30 березня.

Згідно з документом, у січні-березні 2015 року газ з ЄС імпортувався за середньою ціною 304 дол. за тис. кубометрів, з РФ - за 337 дол. за тис. кубометрів.

У четвертому кварталі 2014 року ціна на європейський газ становила 353 дол. за тис. кубометрів, з РФ - 385 дол. за тис. куб. м.

Читайте такожУкраїна після підписання нового контракту з РФ знизила імпорт газу з Угорщини в 6 разівІз квітня 2014 року до лютого 2015року «Нафтогаз», згідно з презентацією, заплатив за 17,3 млрд кубометрів природного газу 5,33 млрд дол., з яких 2,410 млрд дол. - європейським постачальникам.

Як повідомляв УНІАН, увечері 1 квітня «Нафтогаз» і «Газпром» підписали тримісячний контракт на поставку російського газу в Україну за ціною 248 дол. за тис. кубометрів. За словами міністра енергетики Володимира Демчишина, ціна європейського газу для України на сьогодні становить близько 270-280 дол. за тис. кубометрів.

При цьому міністр заявив, що Україна продовжить закупівлі газу на європейському ринку, незважаючи на зниження ціни на російське паливо.